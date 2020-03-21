İşte corona nedeniyle geçici kapatma kararı alan AVM ve markalar

Uzmanlar corona virüsünün bulaşmasını engellemek için en çok kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor.

Türkiye'de de birçok marka da gerek çalışan gerekse müşteri sağlığını korumak için mağazalarını kapama yoluna gidiyor.

İşte o markalar:

Boyner, YKM, Vakko, LC Waikiki, Beymen, Kiğılı, Network, Karaca, Yargıcı, Marks & Spencer, GAP, Samsonite, İpekyol, Tumi, Flo, Desa, U.S Polo, Greyder, Lufian, Altınyıldız, Avva, Machka, Twist, Twigy, Roman, Mudo, Efor, Faik Sönmez, B&G, Ikea, Gratis, Paşabahçe, Decathlon, Hotiç, Teknosa, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom.

TURKCELL, TÜRK TELEKOM, VODAFONE VE TEKNOSA DA KAPATIYOR

Teknosa, Türkiye’deki mağazalarını pazar gecesi itibariyle geçici olarak kapatma kararı aldı. Şirket, e-ticaret kanalından hizmet ve ürün satışına devam edeceğini açıkladı.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone da bir yandan online işlemler merkezleri üzerinden hizmet verirken diğer yandan müşteriyle yüz yüze geldikleri satış noktalarında bir dizi düzenlemeye gitti. Buna göre, 21 Mart 2020 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere üç operatörün Türkiye genelindeki AVM'lerde bulunan tüm satış noktaları geçici olarak kapatıldı.

Üç operatör çalışma saatlerini de yeniden düzenledi. Operatörlerin cadde mağazaları pazartesi-cumartesi günleri 12.00-18.00 arasında hizmet verecek. Pazar günü ise tüm satış noktaları kapalı olacak.

AVM'LER DE KAPATIYOR

Çok sayıda insanın bir araya geldiği AVM'ler de teker teker kapanma kararı alıyor. Akasya ve Akbatı AVM'lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

İstanbul'un en büyük AVM'lerinden Mecidiyeköy'de bulunan Cevahir AVM de kapandı.

İstanbul’un Nişantaşı semtinde bulunan City’s AVM’de kapatıldı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım da kendisine ait Optimum, Kozzy, Hiltown ve Piazza alışveriş merkezlerinin yarından itibaren geçici olarak geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

Esas Gayrimenkul bünyesinde Adana, Zonguldak, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Bolu ve Kırklareli'de faaliyet gösteren 7 AVM, corona virüsü sebebiyle önlem amaçlı faaliyetlerini durdurdu. Konuyla ilgili AVM yönetimleri tarafından yapılan açıklamalarda, AVM'lerde 12:00-20:00 arasından temel ihtiyaçlar için sadece marketin ve bir eczanenin açık kalacağı belirtildi.

ANKAMALL AÇIK AMA 110 DÜKKAN KAPALI

Yeni Gimat GYO da KAP’a yaptığı bildirimde, sahibi olduğu Ankamall AVM’deki toplam 350 kiracıdan 110 tanesinin koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Yeni Gimat, kamu otoritesinden bir bildirim gelene kalan Ankamall AVM’yi açık tutmaya devam edeceğini duyurdu.

Teknosa Türkiye’deki mağazalarını pazar gecesi itibariyle geçici olarak kapatma kararı aldı.