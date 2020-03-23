İşte corona virüsü için alınan yeni ekonomik tedbirler

1- MEMURA ESNEK ÇALIŞMA

Kamu kurum ve kuruluşlarında salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri sekteye uğratmayacak şekilde asgari sayıda personel bulundurulacak.

BAĞLI BULUNDUĞU AMİR KARAR VERECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Hangi kamu kurumunda nasıl çalışılacağına ilgili bakanlık, valilik veya belediye başkanı tarafından karar verilecek. Dönüşümlü çalışanlar fiilen işe gelmedikleri süre içinde idari izinli sayılacaklar.

CORONA KAPSAMINDA İZİNLİ OLANLARIN İZNİ DEVAM EDECEK

Corona virüsü kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecekler.

2- BANKALAR ÇALIŞMA SAATLERİNİ KISALTTI

Öte yandan Türkiye Bankalar Birliği dün aldığı tavsiye kararı ile bankaların mesailerini kısaltılmasını istedi. Buna göre İş Bankası, Akbank, Türkiye Ekonomi Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi çalışma saatlerini 12:00-17:00 arasında sınırlandırdı.

3- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları bugünden itibaren başlıyor. Başvurular İŞKUR’un internet sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

İşsizlik sigortası ödemesinde olduğu gibi kısa çalışma ödeneği almanın da koşulları var. Mevcut durumda, işçilerin sadece bir kısmı bu koşulları sağlayabiliyor.

Kısa çalışma ödeneğinden, işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunmasına bağlı olarak; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyor.

4- İCRA VE İFLAS TAKİPLERİ DURDURULDU

Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre 30 Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.