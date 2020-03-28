İşte corona yasağıyla hayalete dönüşen otogarlar

Corona virüsü sebebiyle şehirler arası otobüsle valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olanlar dışında yolculuk yapılamayacak. Kararın ardından terminaller boş kaldı.

Terminallerde ayrıca sosyal mesafenin korunmasına yönelik bekleme salonundaki koltuklar kaldırılırken, bilet firmalarının önüne şeritler çekildi. Terminalde bulunan yüzlerce otobüs, peronlar yerine otoparklarda bekletildi.

KONYA



Müslüm EVCİ / Konya

“ARAÇLARIMIZI GÖNDERMEKTE MUALLAKTAYIZ”

Konya'da bir otobüs firmasında çalışan Mehmet Arıcı henüz kendilerine Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek, “Elimize bir bilgilendirme geçmediği için araçlarımızı göndermekte muallaktayız. Kimin ne yaptığı belli değil. Dün bilet alan bazı araçlarımızı gönderiyoruz ama bugünden sonra bütün araçlarımızı kestik” dedi.

Bu süreçte otobüsçünün ve yolcuların mağduriyetlerinin ortaya çıktığına işaret eden Arıcı, “Daha önce bilet alan birçok yolcumuzu gönderemiyoruz. Onlar da şu an garajda bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

“BURADAN BİR KAZANCIMIZ YOK”

Şehirler arası bir otobüs firmasında şoförlük yapan Hidayet Çiftçi ise mağdur olduklarını ifade etti.

Ne olacağına dair bir fikirlerinin olmadığını aktaran Çiftçi, “Şu an vatandaşlar gibi bizde mağdur bir şekilde bekliyoruz. Zaten otobüs koltuk sayıları düşürülmüştü. 40 kişilik araçta 20 kişi götürüyoruz. Buradan bizim bir kazancımız yok zaten. Git, gel evimize ekmek paramızı ancak götürüyoruz” şeklinde konuştu.

ELAZIĞ



Evren DEMİRDAŞ Evren DEMİRDAŞ / Elazığ

“YAZILI BİR BELGE HENÜZ GELMEDİ”

Elazığ Murat Turizm'in işletme sahibi Yüksel Yücel, kısıtlamalarla ilgili henüz ellerine ulaşmış yazılı bir evrak olmadığını, sadece seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı, Türkiye’de faaliyet gösteren otobüslerin sadece zorunluluk olması durumunda seyahat edebilecekleri, onun haricinde yolculuk yapamayacakları konusunda sözlü olarak bilgilendirildiklerini dile getirdi.

Cenaze veya askerlik durumu nedeniyle izin verilebileceğini öğrendiklerini belirten Yücel, “Eğer bu tarz uygulamalarla bir şeyler düzelecekse biz de bu kurallara uyacağız” dedi.

“25 YOLCUYLA GİDEN ARAÇ KENDİNİ KURTARMAZ”

Metro Turizm’de yönetici olan Erol Vural, bu bir yandan vatandaşın bir yandan da çalışanların mağduriyet yaşadığını söyledi.

“Buradaki insanlar calışmadıklarında evlerine nasıl ekmek götürecekler” diye soran Vural, “Aynı zamanda seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlarımız için de bir sıkıntı doğuracak. Anladığımız kadarıyla valilik bir heyet kuracakmış ancak bu oluşturuluncaya kadar vatandaşların durumu ne olacak” ifadelerini kullandı.

Sektörde yolcu taşıma kapasitesinin yarıya indirildiğini, 50 koltuklu araçta 25 yolcu taşınacağını hatırlatan Vural, “25 yolcuyla giden araç kendi maliyetini kurtaramayacak. Zaten sektör normalde sıkıntılıydı, bir de bu olay çıkınca sektör daha da bozuldu. Altından nasıl kalkılacak, bilmiyoruz” dedi.

MANİSA



İlker KILIÇASLAN

MANİSA OTOGARI'NDA AÇIK DÜKKAN DAHİ YOK

Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında şehirler arası yolculuğun izne tabi tutulması bir taraftan otobüs firmalarını olumsuz etkilerken, en çok otobüs terminallerinde iş yeri bulunan esnafı etkiledi.

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki çay ocağı ve restoranlar daha önce alınan tedbirler kapsamında kapatılırken, en son alınan önlemler terminaldeki birçok iş yerinin de kapasına kilit vurulmasına sebep oldu.

Terminalindeki büfeler, şehirler arası yolculuğun izne tabi tutulmasının ardından yolcu yoğunluğun olmayacağı ve iş yapamayacakları gerekçesiyle dükkanlarını açmadı.