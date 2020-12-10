İşte dolar ve piyasalarda son durum

Dolar/TL hafta başından bu yana 7.8 etrafında izlediği seyri korurken, bugün uluslararası piyasalar ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikasında ek gevşemeye gidebileceği faiz kararı izlenecek.

Bugün yurt içinde 10.00’da açıklanacak eylül dönemi işsizlik verisi, yurt dışında 15.45’te açıklanacak olan ECB’nin ek varlık alımlarını açıklayabileceği para politikası kararı ve 16.30’daki ABD kasım enflasyonu ve haftalık işsizlik maaş başvuruları verileri izlenecek.

DOLAR DÜN AB’NİN TASLAK METNİYLE DALGALANMIŞTI

Dolar/TL dün Avrupa Birliği devlet başkanları zirvesinin taslak metninden sonra dalgalandıktan sonra tekrar yatay seyre geçti. Enflasyonun Kasım ayında %14 aşarak beklentilerin üzerine çıkmasının ardından Merkez Bankası’nın yeni bir faiz artışına gideceği beklentileri de TL’ye destek sağlıyor

Ancak salgının ekonomik aktiviteyi baskıladığı bu dönemde yeni faiz artışlarının istihdam ve ekonomik aktiviteye 2021’de yaratacağı olumsuz etkiler de sorgulanıyor.

Dün Reuters’da yer alan Avrupa Birliği devlet başkanları zirvesinin taslak açıklama metnine göre liderler Akdeniz’deki ihtilaflı alanda sondaj faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle Türkiye’ye hedefli ek yaptırım hazırlanması konusunda uzlaşırken, yaptırımların başlatılmasının Mart ayında olması ele alınıyor. Zirve bugün başlayacak ve metin üzerinde müzakereler devam ediyor.

Taslak metinin ardından 7.8530 ile 7.7945 arasında dalgalanan dolar/TL daha sonra 7.83’lü seviyelerden işlem gördü.

AVRUPA MERKEZ BANKASI PARA MUSLUKLARINI DAHA FAZLA AÇABİLİR

ECB’nin bugünkü kararında corona virüsü salgınından tahrip olan euro bölgesi ekonomisini ayağa kaldırmak için ek gevşeme önlemleri açıklaması bekleniyor. Euro/dolar üzerinde belirleyici olan bu adımların atılacağı ECB tarafından daha önce taahhüt edilse de ayrıntıları belirsiz.

Reuters anketine katılan ekonomistler ECB’nin salgın destek programının büyüklüğünü en az 500 milyar euro artırarak 1.35 trilyon euroya çıkaracağını, süresini de 6 ay uzatarak 2022 sonuna uzatacağını tahmin ediyorlar

REZERVLER TAKİP EDİLİYOR

Bugün ayrıca TCMB’nin brüt ve net uluslararası rezerv verileri, para-banka istatistikleri ve yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet portföy hareketleri verileri yayımlanacak.

Bankacıların yaptıkları hesaplamalara göre TCMB’nin brüt ve net uluslararası rezervlerinde Hazine’nin yurt dışından yaptığı dolar cinsi borçlanmaya paralel olarak 2 ila 2.5 milyar dolar artış bekleniyor. Geçen hafta açıklanan verilere göre TCMB’nin brüt rezervleri yatay kalırken net rezervleri 13.7 milyar dolar ile 2003’ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

TCMB’nin para ve kur politikası metni her yıl Aralık ayında yayımlanıyor ve takip eden yıl TCMB’nin izleyeceği politikalara ilişkin birçok öngörüye de baz oluşturuyor.

TCMB kamu bankaları aracılığıyla yaklaşık iki yıl sürdürdüğü rezerv satışları ile rezervlerinin yaklaşık 130 milyar dolarını kaybetti. Bankacıların hesaplamalarına göre sahipliği TCMB’ye ait döviz rezervi eksi 50 milyar dolar civarında. TCMB’nin brüt döviz rezervlerinin önemli bölümünü kendine ait altın ve lokal bankalara ait dövizler oluşturuyor.

Piyasa TCMB’nin önümüzdeki dönemde rezerv birikimi yapması gerektiği konusunda hemfikir.

Verilerde ayrıca son üç kesintisiz devam eden yurtdışı yerleşiklerin devlet tahvili ve hisse senedi portföylerindeki artışın devam edip etmediği de izlenecek. Son üç haftada yurtdışı yerleşiklerin tahvil portföyü 617 milyon dolar, hisse portföyü 1.2 milyar dolar olmak üzere toplam 1.85 milyar dolar arttı. Yabancıların birkaç yıldır sürekli olarak azalan devlet tahvili ve hisse senedi portföyü ekonomi yönetimin değişmesinden bu yana artış kaydediyor.

BORSA

Marbaş Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analize göre, “Dün 1360.63 ile 1342.42 seviyeleri arasında dalgalanan BİST 100 endeksi günü %0,78'lik değer kazancıyla 1350.32 puandan tamamladı.

27 Kasım tarihinde görülen 1351.65 tarihi zirvesini yenileyen endekste bu seviye üzerinde 1375 direncine doğru yükselişin devamı beklenecek. Geri çekilmelerde 1350-1310-1300 kısa vadeli destekler konumunda takip edilebilir.”

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan analize göre, “Geçtiğimiz üç hafta boyunca haftalık kayıplar gerçekleştiren altın fiyatları, içerisinde bulunduğumuz hafta bir miktar toparlanma hareketleri gerçekleştirmişti. Covid-19 vaka sayılarında küresel bazda artışların gerçekleşmesi ve bunun küresel ekonomiye olumsuz yansıyabileceği ihtimalleri altında toparlanma hareketleri gerçekleştirmişti. Diğer yandan ABD kanadında ek mali teşvik beklentilerinin artması bu toparlanmaların nedenleri arasında yer aldı. Fakat İngiltere'de aşılama sürecinin başlaması ve ABD'nin yetkili otoritesi olan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) aşının onaylanabileceği yönündeki sinyaller veren açıklamaları küresel risk iştahını bir kez daha artırdı. FDA'nın gün içerisinde aşıya nihai onayı vermek üzere toplanabileceği bekleniyor. Diğer yandan gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alım konusundaki kararı ve ABD kanadında ise enflasyon verileri takip edilecek. Veriler sırasıyla TSİ 15:45 ve 16:30'da açıklanacak. Tüm bunlar ışığında uluslararası spot altın fiyatı grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1850.80 – 1875.60 – 1890.32 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 1825.49 – 1806.69 – 1789.05 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.”

DOLAR

İnfo Yatırım analizine göre, “Gün içerisinde piyasalar 10:00'da yurt içinden gelecek olan Çeyreklik İşsizlik Ortalaması verisini takip edecek. Amerika kanadında ise TSİ 16:30'da açıklanacak olan enflasyon ve İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verileri küresel bazda dolarda hareketliliği artıracaktır. Dolar/TL paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7.95290 – 8.05090 – 8.18740 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 7.75415 – 7.60990 – 7.50840 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.