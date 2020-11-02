İşte dolarda son durum ve piyasa analizleri

Yurt içi piyasalarda enflasyon rakamları öncelikli takip edilecek gelişmelerin başında yer alırken, ABD’de seçim, faiz kararı ve istihdam verileri haftanın en önemli gündem maddeleri olacak. Dolar/TL gün içinde 8.39’u aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Kur daha sonra söz konusu seviyenin altına çekildi.

Foreks tarafından düzenlenen ve 19 ekonomistin katıldığı ankete göre, Ekim ayında tüketici fiyatları medyan tahmini aylık yüzde 2,10, yıllık yüzde 11,86 olarak belirlendi. Bir önceki ay tüketici fiyatları aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 11,75 olarak açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) enflasyon verilerini 3 Kasım Salı günü saat 10.00’da açıklayacak.

Yurt dışında kritik haftaya giriyor. ABD’nin önümüzdeki 4 yılını yönetecek Başkan için seçim bu hafta gerçekleştiriliyor. ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak 59'uncu başkanlık seçimleri ülkenin yakın tarihinin en önemli seçimlerinden biri olarak görülüyor.

Yapılan kamuoyu yoklamaları, Demokrat Parti’nin adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın ülke genelinde Başkan Donald Trump’a karşı yarışı önde götürdüğüne işaret ediyor. Ancak ABD’deki seçim sistemine göre, seçimi kazanmak için ülke genelinde daha fazla oy almak yeterli olmayabiliyor. Eyaletler arasındaki denge seçimde az oy alanın da başkan olabilmesine imkan sağlıyor. Trump, 2016 seçimlerinde genel oy sayımında daha az oy almasına karşın seçimleri kazanan taraf olmuştu.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararı ve ardından Başkan Jerome Powell tarafından düzenlenecek basın toplantısı yakından izlenecek. Piyasalarda Fed’den bir faiz hamlesi gelmesi beklenmiyor. Analistler faizin yüzde 0,25 seviyesinde tutulacağını düşünüyorlar. Fed kararı 5 Kasım Perşembe günü saat 22.00’de açıklanacak, Powell’ın basın toplantısı ise 22.30’da başlayacak. Aynı gün saat 15.00’te İngiltere Merkez Bankası(BoE) faiz kararı da gelecek. Piyasalar BoE’den de bir faiz hareketi beklemiyor.

Sokakta herkes “Dolar, borsa, altın ne olur?” diye birbirine soruyor. İşte finansal kuruluşlardan uzman kişilerin hazırladığı teknik analiz notları:

BORSA

Ak Yatırım araştırma bölümü tarafından hazırlanan analizde BIST100 endeksinin haftanın son gününde sınırlı tepki çabasında olduğu belirtildi. Kapanışın 1112.37 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılan notta, “Endekste son yorumumuzda da belirttiğimiz ana destek bölgesi olan 1096-1072 bandının üst sınırından tepki yaşanmış durumda.

200 günlük ortalama bölgesinin de bulunduğu bu bölgeden gelen tepkiyi olumlu bulmakla birlikte şimdilik oldukça sınırlı ve zayıf olduğunu belirtebiliriz. BIST'te kısa periyotta yukarı hareketin güç kazandığını söyleyebilmek ve yeni bir iyimserlikten bahsedebilmemiz için ise 1155-1165 bandı üzerine geri dönüşü gerekli görüyoruz.

Bu banda kadar yaşanabilecek olası hareketleri olağan-sınırlı tepki çabası kapsamında değerlendirmeye devam edebiliriz. Saatlik periyot için bandın üzerini iyimserlik bölgesi olarak değerlendiriyoruz. BIST100'de 1096-1085-1072-1065 destek, 1125-1134-1155-1165 direnç olarak belirtilebilir.” ifadeleri kullanıldı.

ALTIN

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

“Ons altın yön arayışını sürdürüyor. Bu hafta altın için oynaklık sürebilir. 3 Kasım günü ABD’de seçim var ve seçim nedeniyle piyasalar hareketlenebilir. Anketlere göre, bazı kritik eyaletlerde Biden’ın önde olduğu söyleniyor.

Bu durumda piyasaları meraklandırıyor. Teşvik paketi görüşmeleri seçim sonrasına kaldı ve ilerleyen günlerde görüşmeye dair açıklamalar gelebilir. Dünya genelinde virüs vaka artış sayısı sürüyor. Bu durum piyasaları tedirgin ettiği için risk iştahı zayıf.

Bugün içinde ABD’den açıklanacak veriler bulunuyor ancak verilerin altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Diğer kritik konular altının seyri açısından daha önemli. Ons altın için 1883 – 1889 ve 1894 dolar dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1877 – 1873 ve 1869 dolar destekleri izlenebilir.”

Yatırım Finansman Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analizde, ABD'de seçime günler kala altında zayıf hareket izlendiği ve 1905 eşiğinin de altına inildiği belirtildi. Dünya Altın Konseyi raporunun altına olan talebin azaldığını gösterdiği söylenen açıklamada, “Bunun da geri çekilmede etkili olduğunu belirtelim. Fakat esas konu ABD'de mali paketin seçim sonrasına kalması.

Dolar'da oluşan güvenli liman talebi altını da aşağı çekiyor. Bu hafta ABD'de ilk sonuçlarla birlikte genel resmi çizebiliriz. Teknik olarak ise 1905 altında artık short tarafta kalınabilir. Hedef ise 1850 ve 1817'lerden geçiyor. Dirençler 1905.00 1933.00 1950.00. Destekler ise 1865.00 1850.00 1817.00” denildi.

DOLAR

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde dolar kurunun haftaya tarihi zirve seviyelerinde başladığı belirtildi. 8.30 seviyesinin destek haline geldiği ifade edilen notta, “Dolar kurunda 8,50 seviyesi ilk planda teknik olarak belirtilebilecek direnç seviyesi konumunda.” ifadelerine yer verildi.

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan dolar analizinde, “Teknik olarak incelediğimizde, kurun 8,34 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 8,37, 8,39 ve 8,42 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 8,32, 8,30 ve 8,27 destek seviyeleri takip edilebilir.” denildi.