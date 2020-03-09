İşte dünyayı etkileyen petrol krizinde bugün yaşananlar
Küresel piyasalar uzun yıllardır görülmeyen bir petrol krizi ile karşı karşıya kaldı. Corona virüsün ekonomik aktiviteyi yavaşlatmasından dolayı enerji talebi de düştü. Dolasıyla petrol talebinde de gerileme yaşandı. Suudi Arabistan petrol satışlarının düşmesini engellemek için petrol arzını artırarak petrolün varil fiyatını 32 dolar seviyesine kadar çekti. Hal böyle olunca Asya piyasalarında günün ağarmasıyla birlikte piyasalarda petrol rüzgarı esmeye başladı. Doğudan batıya doğru piyasalar açıldıkça kurlar dalgalandı piyasalar sallandı. İşte bugün piyasalarda yaşananların bir özeti...
Son güncelleme: 16:33 09.03.2020