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İşte dünyayı etkileyen petrol krizinde bugün yaşananlar

Küresel piyasalar uzun yıllardır görülmeyen bir petrol krizi ile karşı karşıya kaldı. Corona virüsün ekonomik aktiviteyi yavaşlatmasından dolayı enerji talebi de düştü. Dolasıyla petrol talebinde de gerileme yaşandı. Suudi Arabistan petrol satışlarının düşmesini engellemek için petrol arzını artırarak petrolün varil fiyatını 32 dolar seviyesine kadar çekti. Hal böyle olunca Asya piyasalarında günün ağarmasıyla birlikte piyasalarda petrol rüzgarı esmeye başladı. Doğudan batıya doğru piyasalar açıldıkça kurlar dalgalandı piyasalar sallandı. İşte bugün piyasalarda yaşananların bir özeti... 

Sozcu.com.tr
16:13 -
Haberler Ekonomi
İşte dünyayı etkileyen petrol krizinde bugün yaşananlar
9 MART
07:48
9 MART
07:48
PETROL FİYATLARI YÜZDE 30 DÜŞTÜ
Euro/TL 7 seviyesinin üzerinde, dolar/TL ise 6.16 seviyelerinde güne başladı. Petrol fiyatları ise 32 dolara kadar indi ve 1991 yılından bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.
9 MART
08:34
9 MART
08:34
BENZİNDE BÜYÜK İNDİRİM BEKLENTİSİ
Petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte akaryakıtta da indirim gündeme geldi. Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre yarın itibarıyla benzinde 84, motorinde 65 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
9 MART
09:37
9 MART
09:37
ALTINDA DALGALANMA
Altın fiyatları da petrol krizinden nasibini aldı. Altının ons fiyatı güne 1657 dolar seviyesinden başlamıştı. Altın daha sonra 1.666 dolara kadar yükseldi.
9 MART
10:14
9 MART
10:14
RUSYA DÖVİZ ALMAYI DURDURDU
Petrol üretimini kısmayı kabul etmeyen Rusya Merkez Bankası bugün piyasalarda yaşanan sert hareketler sonrasında düzenli döviz alımlarını 30 gün süreyle durdurduğunu bildirdi.
9 MART
11:14
9 MART
11:14
TÜRKİYE'YE ETKİSİ NE OLACAK?
Sozcu.com.tr'ye konuşan uzmanlar petrol krizinin Türkiye'ye olası etkilerini değerlendirdi. Rusya ile Suudi Arabistan arasında petrol üretimini azaltma konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu Suudilerin piyasaya fazla petrol vermesiyle fiyatlar, cuma gününden bu yana yaklaşık yüzde 30 düşüşle 31 dolar seviyesine kadar indi. Bu durum en çok ABD, Rusya, İran ve Suudi Arabistan gibi üretici ülkeleri etkileyecek. Uzun vadede ise Türkiye gibi ithalatçı ülkelere yarayacak.
9 MART
13:53
9 MART
13:53
IEA BAŞKANI: DİKKATLE İZLİYORUZ
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol petrol fiyatlarında yaşanan çöküş hakkında açıklamalarda bulundu. Birol, 'Corona virüsü petrol endüstrisine yeni belirsizlikler getirdiği gibi petrol endüstrisinde de yeni stratejiler ve yatırımları etkilemektedir' açıklamasında bulundu.
9 MART
14:04
9 MART
14:04
PETROL KRİZİ DÜNYA BASININ BİR NUMARALI GÜNDEMİ
Corona virüsü salgınının küresel ekonomide durgunluğa neden olacağı endişelerine bir de petrol fiyatlarındaki büyük düşüş eklenince, küresel hisse senedi piyasalarında 'kara pazartesi' yaşanıyor. Bloomberg, Financial Times, The New York Times, BBC ve The Guardian gibi uluslararası yayınlarda da borsalardaki çöküşe geniş yer ayrıldı. Bloomberg petrol piyasalarında tarihi çöküş başlığı ile haberi duyurdu.
9 MART
16:12
9 MART
16:12
RUSYA DA ÜRETİMİ ARTIRIYOR
Suudi Arabistan'ın petrol arzını artırarak fiyat kırma hamlesine Rus petrol şirketi Rosneft de aynı şekilde yanıt verecek. Rusya Maliye Bakanlığı düşük petrol fiyatlarına 6-10 yıl arasında dayanabileceklerini belirtiyor. Rusya bu hamlesiyle Suudi Arabistan'a 'restine rest' diyor.
9 MART
15:21
9 MART
15:21
KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINDAN OLUMSUZ HABER
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), corona virüsü salgınının Türkiye ve diğer düşük notlu gelişmekte olan ülkeler ile petrol üreticisi bazı ülkelerin kredi notu üzerinde büyük baskı yaratacağını açıkladı. Moody's de, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3,0'dan yüzde 2,5'e düşürdü.

 

9 MART
16:00
9 MART
16:00
TÜRKİYE AKARYAKIT İNDİRİMİNİ BEKLİYOR
Rusya ve Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu akaryakıtta büyük indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynakları benzinde yaklaşık 84, motorinde ise 65 kuruş indirimin olabileceğini söylüyor. Hal böyle olunca vatandaş da akaryakıt alımlarını yarına bıraktı.
ABD Altın Asya büyüme Dolar Dünya Euro Haber İran Kocaeli kredi notu Maliye Bakanlığı New York Rusya Suudi Arabistan Türkiye
Son güncelleme: 16:33 09.03.2020
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