İşte Facebook’a reklam vermeyi kesen dev şirketler

Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi, ırkçılık karşıtlarını sokaklara dökmüştü. Protestoların dozu artınca, başkan Donald Trump sesini yükseltmiş, “Yağma başlarsa, silahlar ateşlenmeye başlar” sözüyle büyük tepki çekmişti. Bu yaşanan olaylardan en çok etkilenen Facebook oldu! Twitter, Trump'ın sözlerini yayınlarken çeşitli uyarılar koydu. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise böyle bir şey yapmayacaklarını söyleyince, tahmin bile edemeyeceği tepkilerin ortasında kaldı.

KAZANCININ YÜZDE 98.5'İ REKLAMLARDAN

Nefret ve şiddet söylemini desteklediği gerekçesiyle şirketler peş peşe Facebook'a en az bir ay reklam vermeyeceklerini açıkladı. Bu durum, 2019'da reklam geliri 69.7 milyar dolar olan ve kazancının yüzde 98.5'ini bu şekilde elde eden şirketi, zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Bazı markalar ise tüm sosyal medyaya karşı aynı tavrı takındı. İşte Bloomberg'de yer alan habere göre dev boykota katılan o şirketler…

Starbucks: Tüm sosyal medyada paralı reklamları durdurdu. Şirket, sadece kendine ait hesaplardan paylaşımlar yapacak.

Microsoft: Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Microsoft, Facebook ve Instagram'a reklam vermeyecek.

Unilever: Algida, Lipton, Dove, Omo, Rexona, Clear gibi birçok ünlü markayı bünyesinde bulunduran şirket, Facebook ve Instagram'ın yanı sıra yıl sonuna kadar Twitter'a da reklam boykotu uygulayacak.

Coca-Cola: Reklamları tüm sosyal medya platformlarından çekti.

Colorox: Çeşitli gıda ve kimyasal ürün alanında üretim yapan şirket, Facebook'a aralık sonuna kadar reklam vermeyecek.

Conagra: Amerikalı paket gıda şirketi, Facebook ve Instagram'a ABD'de yıl boyunca reklam vermeyecek.

Ford: ABD'de 30 gün boyunca sosyal medya platformlarında reklam yayınlamayacak. Üstelik tam da yeni aracı Bronco'yu piyasaya sürecekken…

Honda: Nefret ve ırkçılık karşıtlarına destek vermek için temmuz ayı boyunca Facebook ve Instagram reklamları durdurulacak.

Hershey: Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden biri olan şirket, temmuzda Facebook'a reklam vermeyecek. Yılın geri kalanında ise bu platform için ayırdığı reklam bütçesini üçte bire düşürecek.

Diageo: Temmuzdan itibaren dünya çapında sosyal medya reklamlarını askıya alacak.

PepsiCo: Önümüzdeki bir ay boyunca Facebook'tan reklamlarını çekecek.

Verizon: Facebook, politikasında tatmin edici bir çözüm üretene kadar burada reklam yayınlamayacak.

SAP SE: Facebook ve Instagram'a verilen ücretli reklamlar, şirketler nefret ve ırkçılık karşısında tavrını değiştirene kadar askıya alındı.

Levi Strauss: Temmuz ayı boyunca global çapta Facebook ve Instagram'da reklam yayınlamayacak.

Diamond Foundry: Bir ay boyunca Facebook ve Instagram'da reklamları olmayacak.

Patagonia: En az bir ay boyunca şirketin Facebook ve Instagram'da reklamları yer almayacak.

Viber Media: Tüm sosyal medya ile reklam ilişkisini kesecek.

The North Face: Spor giyim firmasının temmuz ayında Facebook'ta reklamları olmayacak.

REI: Facebook ve Instagram'a temmuz ayı boyunca reklam vermeyecek.

Upwork: Temmuz ayında Facebook'ta reklam yayınlamayacak.

Eileen Fisher: Temmuz boyunca Facebook reklamları askıya alındı.

Adidas: Uluslararası çapta temmuz boyunca Facebook ve Instagram'da reklamları olmayacak.

Puma: Önümüzdeki bir ay Facebook ve Instagram'a reklam vermeyecek.

Madewell: Temmuz'da Facebook ve Instagram'da reklamları yer almayacak.

Pfizer: Facebook ve Instagram'dan reklamlarını en az bir ay boyunca geri çekti.

Chipotle Mexican Grill: Temmuzda Facebook'a verilen reklamları durdurdu.

Procter&Gamble (P&G): Ariel, Gilette, Braun, Oral-B, Prima, Head&Shoulders, Pantene gibi dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran şirket, reklamlarını ‘nefret ve ayrımcılık’ söylemleri olan platformlardan çekecekleri açıklamasını yaptı.