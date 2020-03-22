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İşte gün gün coronanın vurduğu ekonomilerdeki olağanüstü gelişmeler

Corona virüsü salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, ülke ekonomileri de süreçten ciddi şekilde etkileniyor. Çok sayıda iş yeri geçici olarak kapatılırken, milyonlarca insan da evden çalışıyor. Milyonlarca çalışan da işsizlik ve ücretsiz izinle karşı karşıya kalıyor. Merkez bankaları zor durumdaki piyasaların nakit ihtiyacını karşılamak üzere para pompalarken, hükümetler de büyük teşvik paketleri açıklıyor. Sozcu.com.tr olarak bu hafta corona salgını nedeniyle ülke ekonomilerinde ortaya çıkan olağanüstü gelişmeleri derledik.

Sozcu.com.tr
11:36 -
Haberler Ekonomi
İşte gün gün coronanın vurduğu ekonomilerdeki olağanüstü gelişmeler
16 MART
00:17
16 MART
00:17
FED faizi sıfırladı
Fed, Corona virüsü nedeniyle zarar gören ekonomiye takviye olması amacıyla politika faizini sıfırladığını ve 700 milyar dolarlık yardım paketi hazırladığını açıkladı.
16 MART
09:21
16 MART
09:21
Corona'ya karşı tek 'Merkez'
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini telafi etmek için, dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla birlikte hareket etmeyi kararlaştırdıklarını açıkladı.
16 MART
15:36
16 MART
15:36
'Güvenli liman' denilen altında da sert düşüş
Kriz zamanlarında 'güvenli liman' olarak görülen ve geçen hafta ons fiyatı 1700 dolara ulaşan altın, bugün 1465 dolara kadar geriledi. İç piyasada gram altın fiyatı da dolar/TL'deki yükselişe rağmen 307 TL'ye kadar düştü. Sozcu.com.tr'ye konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, corona virüsün ekonomileri olumsuz etkilemesi nedeniyle acil nakit ihtiyacı ortaya çıkanların eldeki altını satarak bu ihtiyacı gidermeye çalıştığını, bunun da altın fiyatlarının düşüşünde etkili olduğunu söyledi.
16 MART
16:07
16 MART
16:07
IMF'den 1 trilyon dolarlık corona önlemi
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.
17 MART
11:50
17 MART
11:50
Fransa'da zordaki büyük şirketleri kamulaştırma seçeneği masada
Fransız hükümeti, corona virüsü salgınının sarstığı büyük Fransız şirketlerini kurtarmak için gerekirse kamulaştırma yoluna gidebileceklerini söyledi.
17 MART
14:00
17 MART
14:00
Merkez'den faiz indirimi ve likidite adımları
Perşembe günü toplanması beklenen Para Politikası Kurulu corona virüsünün olası etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplandı. Merkez politika faizini 100 baz puan indirerek 9.75'e çekti. Politika faizi 2 yıl sonra tek haneye indi. Döviz kurları merkezin hamlesi sonrası kayda değer bir hareket sergilemedi. Reel sektöre finansman sağlanması amacıyla atılan adımlar dikkat çekti.
17 MART
18:53
17 MART
18:53
BDDK takipte süreyi 180 güne çıkardı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gecikmeye giren kredilerin takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün bekleneceğini açıkladı. Uygulamanın ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsadığı belirtildi.
18 MART
18 MART
Erdoğan corona için ekonomik paket açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Corona virüsüne karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında 100 milyar TL'lik bir paket açıkladı. Erdoğan, 'En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz' dedi.
19 MART
09:09
19 MART
09:09
ABD'den coronaya karşı ek paket: Gıda yardımı ve ücretli izin kararı
Corona virüsü salgınının çok sert etkilemesi beklenen ülkelerden ABD'de Senato'nun hazırladığı ikinci ekonomik teşvik paketi de Başkan Donald Trump tarafından onaylandı. Pakette eyaletlere yardım, sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak, yoksullara gıda yardımı ve ücretli hastalık izni şartlarının genişletilmesi var. Senato, kredi borçlarının ertelenmesini de içeren üçüncü paket için çalışmalara başladı. 500 kişinin altında işçi çalıştıran şirketlerde çocuklarının okulu kapanan ebeveynler için 12 haftaya kadar ücretli aile ve hastalık izni verilecek.
19 MART
09:50
19 MART
09:50
Dolar 6,50'yi aştı
Corona virüs kaynaklı satış baskısıyla dolara küresel yönelim eğilimi kuvvetleniyor, dolar/TL 6.50'yi aştı.
19 MART
11:25
19 MART
11:25
Türkiye'nin önde gelen mağazaları kapanıyor
Türkiye'nin önde gelen mağazaları Corona virüsü salgını karşısında mağazalarını kapatma kararı aldı. İşte o markalar: Boyner, YKM, Vakko, LC Waikiki, Beymen, Kiğılı, Network, Karaca, Yargıcı, Marks & Spencer, GAP, Samsonite, İpekyol, Tumi, Flo, Desa, U.S Polo, Greyder, Lufian, Altınyıldız, Avva, Machka, Twist, Twigy, Roman, Mudo, Efor, Faik Sönmez, B&G, Ikea, Gratis, Paşabahçe, Decathlon, Hotiç, Teknosa, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom.
19 MART
13:50
19 MART
13:50
İstanbul'da AVM'ler kapanıyor
Akasya ve Akbatı AVM'lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını borsaya bildirdi. Nişantaşı'ndaki City's AVM de kapandı.

 

19 MART
15:38
19 MART
15:38
149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği “ccorona virüs tedbirleri” genelgesi kapsamında ülke genelinde 149 bin 382 iş yeri geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Tedbir kararına uymayan işletmeciler hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.
20 MART
00:01
20 MART
00:01
Dünya ekonomilerinden Corona için özel tedbirler
Çin'de başlayan ve Avrupa'da yayılmaya devam eden Corona virüsü sonrası devletler bir bir ekonomik tedbirler açıkladı. ABD'de her vatandaşa bin dolar vaad edilirken, Fransa'da kira ve gaz gibi ödemelerin askıya alındığı bildirmişti. Türkiye'de ise en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye çıkarılmıştı.
21 MART
12:17
21 MART
12:17
Air Canada 5 binden fazla kişiyi geçici olarak işten çıkardı
Kanada'nın en büyük havayolu şirketlerinden Air Canada corona virüsünden dolayı 5 binden fazla kişiyi geçici olarak işten çıkardığını duyurdu.

 

 

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Son güncelleme: 12:33 22.03.2020
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