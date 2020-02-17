Açıklanan son verilere göre Türkiye’de resmi işsiz sayısı 4 milyon 308 bin. İşsizlik oranı yüzde 13,3, genç işsizlik oranı ise yüzde 24,5 oldu. Yani her 100 Türk gencinden neredeyse 25’i boşta gezer nitelikte.

Üstelik, her şehrimizde en az bir üniversitenin olduğu ve her yıl var olan 207 üniversitemizden binlerce gencimizin iş bulma umuduyla mezun olduğu düşünülürse, işsizlerimizin umutları daha da kolay tükeniyor. Binlerce üniversite mezunu gencimiz ellerindeki saygın diplomalarla boşta gezerken, acaba yeterli eğitim alamayanların iş bulma şansları ne?

Yanıt bilindik ve çarpıcı aslında. Bu konuda İŞKUR’un düzenli olarak güncelleyip yayınladığı bir liste var. Bu liste memleketin çalışma düzeninin bir raporu, genel işsizliğin, genç işsizliğin ve binlerce üniversite mezununun geleceğinin bir özeti.

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Listeyi şöyle bir değerlendirdik. Sonuç yakıcı: Ey gençler, üniversite eğitimi güzel ama sanki üniversiteye gitmeyen gençlerin şansı sizden çok daha fazla!

Ve ne yazık ki bunu ‘kahve sohbetinin sonuçlarına’ göre değil, devletin resmi kurumu İŞKUR’un verilerine dayanarak söylüyoruz. İŞKUR’un “Açık İş Sayısı…” Listenin 17 Şubat 2020 tarihindeki güncellenmiş haline göre Türkiye’nin dört bir yanında 48 bin 910 açık iş var. Bugün gidip görüşseniz, aranan niteliklere uyuyorsanız işiniz hazır yani!

EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİ

Fakat, özellikle siz üniversite diplomalı işsizler pek umuda kapılmayın. Çünkü, örneğin 7 bin 189 kişi ile İŞKUR’un bir numarası: Beden İşçisi…

İşte İŞKUR’un TOP TEN’i:

Beden İşçisi: 7 bin 189

Makineci (Dikiş): 2 bin 186

Konfeksiyon işçisi: bin 173

Garson: Bin

Ön muhasebeci: 926

Kasiyer: 876

Müşteri temsilcisi: 780

Güvenlik görevlisi: 612

Gazaltı kaynakçısı: 597

Büro memuru: 560

İşsiz milyonlara, “İş var” diyen 48 bin işlik liste uzayıp gidiyor. Acil tıp teknisyeni de aranıyor, adalet meslek elemanı da. Pompacı da (benzin) var, elleçlemeci de. Ancak, üniversitelerimiz bu en çok eleman aranan işlere göre pek eleman yetiştirmiyor anlaşılan. Çünkü eleman aranan iş kollarından bazılarını örneğin 108 açık pozisyon bulunan “elleçlemecilik” mesleğini ilk kez duyduk.

(Elleçlemeci: Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi ya da tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri yapan kişi.)

Alfabetik sıralı tam liste, İŞKUR Açık İş Sayısı bölümünde. Uzun zamandır iş arıyorum ancak bulamıyorum diyen üniversite mezunları size uyan bir iş kolu belki de bu listede.