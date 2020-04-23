İşte istatistiklerle Türkiye’de çocuk olmak

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü.

Sozcu.com.tr olarak Türkiye’deki çocuk sayısı, okullaşma oranı, çocuk evliliği ve çocuk işçiliği oranlarını derledik…

TÜRKİYE’DE ÇOCUK NÜFUSU: 22,9 MİLYON

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK), 2019 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken bunun 22 milyon 876 bin 798’ini çocuklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 48,5’ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2019 yılında yüzde 27,5 oldu.

TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 27,0, 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörülüyor.

2019 itibarıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çocuk nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı ortalama yüzde 18,6. Türkiye’de toplam nüfus içinde çocukların oranı, yüzde 24,5 ile AB’de bu alanda yüzde en yüksek orana sahip İrlanda’dan da yüksek.

ÇOCUK NÜFUS ORANI EN YÜKSEK İL ŞANLIURFA

İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,8 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 43,5 ile Şırnak ve yüzde 41,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ilk üç il ise sırasıyla; yüzde 17,1 ile Tunceli, yüzde 17,9 ile Edirne ve yüzde 18,5 ile Kırklareli oldu.

BEŞ YAŞINDA OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 75,2

Milli eğitim istatistiklerine göre; beş yaş net okullaşma oranı, 2018/’19 öğretim yılında yüzde 75,2 olarak gerçekleşti. Ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı, 2018/’19 öğretim yılında yüzde 93,3 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, erkek çocuklar için ortaokul seviyesinde net okullaşma oranının %92,9, kız çocukları için ise %93,6 olduğu görüldü.

ÇOCUK EVLİLİĞİ VE ÇOCUK İŞÇİLİK SORUNU SÜRÜYOR

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2019 yılında yüzde 3,1 oldu.

Çocuk İşgücü Araştırması, 2019 sonuçlarına göre; 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 720 bin kişi olup çalışan çocuklar arasında 5 yaşında çocuk gözlenmedi. Ekonomik faaliyette çalışan 5-17 yaş grubundaki çocukların aynı yaş grubundaki çocuklar içinde payını gösteren istihdam oranı ise yüzde 4,4 oldu.

Çalışan çocukların yüzde 79,7’sini 15-17 yaş grubundakiler oluştururken yüzde 15,9’unu 12-14 yaş grubundakiler, yüzde 4,4’ünü ise 5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Çalışan çocukların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, çalışan çocukların yüzde 70,6’sını erkek çocukların, yüzde 29,4’ünü ise kız çocukların oluşturduğu görüldü.

Çalışan çocukların yüzde 30,8’i tarım, yüzde 23,7’si sanayi, yüzde 45,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İSTANBUL’DA ÇOCUK SAYISI 4 MİLYON

İstanbul İstatistik Ofisi’nin bugün paylaştığı verilere göre, İstanbul’ya yaşayan çocuk sayısı 3 milyon 991 bin 384. İstanbul’da çocuklu hane oranı yüzde 47,5 iken, çocuk odası olan aile oranı yüzde 56,9.

İstanbul’da çocukların okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 33,2.

