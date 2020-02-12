İşte Oscar ekonomisi

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri’nin 92’ncisi, Pazar gecesi ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini bulurken, “Oscar ekonomisi” verileri de dikkat çekiyor.

WalletHub’ın yayımladığı Oscar Gerçekleri Raporu’nda yer alan rakamlardan bazıları şöyle:

44 milyon dolar: Oscar töreninin toplam maliyeti.

149 milyon dolar: Töreni yayımlayan ABD televizyonunun pazar günkü reklam geliri.

130 milyon dolar: Oscar törenine ev sahipliği yapmanın Los Angeles kentine ekonomik katkısı.

100 milyon dolar: Hollywood’un her yıl ödül sezonundaki lobi harcamalarının tutarı.

15 milyon dolar: En iyi film ödülü alan filmin bilet satışı hasılatındaki ortalama artış.

10 milyon dolar: Kırmızı halıda yürümenin ünlü bir kadın oyuncu (aktris) için maliyeti. Bu alanda ilk sırada 18.1 milyon dolarla Cate Blanchett yer alıyor. Ortalama bir katılımcı için maliyet 1,5 milyon dolar iken, ilk kez katılan için yapılan ödeme 266 bin dolar.

2,6 milyon dolar: Oscar töreni sırasında televizyondaki 30 saniyelik bir reklamın bedeli.

225 bin dolar: Adaylara dağıtılan hediye çantalarının ortalama değeri.

105 bin dolar: Tören sonrası Vanity Fair Oscar partisine katılım için bir çiftin ödemesi gereken para.

72 bin dolar: Oscar sezonunda The Hollywood Reporter sayfasında reklam yayımlamanın bedeli.

24 bin 700 bin dolar: 18 işçinin yaklaşık 900 saatlik emeği olan kırmızı halının değeri.