İşte dolarda, piyasada son durum ve teknik analizler!

TL’de geçen hafta kuvvetli bir negatif ayrışma yaşanmış, bu ayrışmada jeopolitik endişeler ana belirleyici olmuştu. Jeopolitik gelişmeler arasında AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor.

Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarının yanısıra bugün TL cinsi zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranlarını, kredi büyümesi koşulu aranmaksızın 200 baz puan artırırken döviz cinsi ZK’da komisyonu yarı yarıya düşürdüğünü açıkladı.

Bankacıların beklentisi ortalama fonlama maliyetinin dün %11.64’tem %12’ye oldukça yaklaşacak şekilde artış göstermesi.

Foreks anketinde Ağustos ayı için takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık beklentisi yüzde 6,1, arındırılmamış beklentisi yüzde 10,6 artış yönünde oluştu. TÜİK verileri saat 10.00’da açıklayacak.

Medikal haber sitesi STAT’ın haberine göre Johnson & Johnson, bir katılımcının hastalanması sonrasında corona virüsü aşısı testlerini geçici olarak durdurdu.

G20 dönem başkanı Suudi Arabistan’ın verdiği bilgiye göre, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları yarın sanal bir toplantı gerçekleştirecekler.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından yayımlanan teknik analizde altının ons fiyatında 1910 dolar seviyesinin önemli olduğu bu destek seviyesinin altında düşüş eğiliminin güçlenebileceği ifade edildi.

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise altının onsunda 1918.88 – 1936.35 – 1961.90 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebileceği belirtilirken. Gevşemelerde ise 1902.56 –1872.71 –1847.83 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebileceği bildirildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan dolar/TL analizine göre dolar/TL’de 7,85 seviyesinin üstü izleniyor. Notta şu ifadelere yer verildi: Dolar/TL paritesi son günlerde hafif yatay bir şekilde hareket ediyor ve destek – direnç seviyelerini test ediyor. Gün içerisinde yukarıda 7.8888 seviyesi direnç, aşağıda ise 7.8560 ve 7.8350 seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak takip edilebilir.



BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde Borsa İstanbul 100 endeksinde 1170 direncinin aşılması beklendiği ifade edildi. Notta şu ifadeler kullanıldı: Dünkü piyasa beklentimiz 1170 direncinin geçilmesini 1187.5 ve 1200 hedefinde yükselişin devamını bekliyoruz. Ana trend desteğimizde 1152 seviyesini izleyeceğiz demiştik. Dün en yüksek 1181.57 gördük ve1180 üzerinde zorlandığımızı gördük. Bugünde dün olduğu gibi 1180 üzerini test etmemizi ama yine başarısız bir deneme olabileceğini düşünüyoruz.