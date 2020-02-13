İşte Sevgililer Günü enflasyonu

BARIŞ/EVLİ: Bu haberi iki yıl önce 14 Şubat 2018 tarihinde de yapmıştık. O zamandan bu zamana Türkiye ekonomisinde çok fazla şey değişti.

2018 yılının Ağustos ayında döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası Türkiye’de A’dan Z’ye her şey zamlandı. Bu süre zarfında alım gücünde yaşanan değişimi göstermek için iki yıl önce yaptığımız aynı şeyleri bu yıl tekrar yaptık.

2018’de Sevgililer Günü için klasik bir hediye ve evde hazırlanmış ortalama bir akşam yemeği ile alkollü bir şişe içki almıştım. Belirlediğim akşam yemeği ise tavuk, mantar, parmesan peyniri ile yapılan Fettuccine Alfredo idi. 2 yıl önce malzemeler için yaptığım harcama toplam 31.81 TL olmuştu. Bu yıl ise aynı malzemeler için 57.43 TL ödemeniz gerekiyor.

2018 yılında hediye olarak kazak tercih etmiştim. Bu hediyenin fiyatı ise 69.99 liraydı. Bugün ise hemen hemen aynı özelliklerde olan bir kazak indirim kampanyası ile 60 TL. Kampanyasız fiyatı ise 75 TL.

Ve son olarak içecek… 2018’de yaptığım gibi ortalama kalitede bir şişe şarap tercih etmek gerekirse bu da yaklaşık 55 TL tutuyor. Bu rakam 2018’de ortalama 30 TL seviyesindeydi.

2018 yılında yaptığım her şeyi bugün tekrar yaparsam eğer cebimden 172.43 TL para çıkıyor. Bu rakam 2018 yılında 131.80 liraydı. Aradaki fark 40.63 lira oldu.

SİBEL/BEKAR: Genelde bu özel günde çiftler birbirine çeşitli hediyeler alıyor. Ben de bugünü kendime ısmarladım. Sağlığıma dikkat eden birisi olduğum için uzun zamandır dışarIdan yemek yemiyordum ve kendime bir hamburger ısmarlamak istedim.

Hamburger+patates+kola üçlüsüne toplamda 35 TL ödedim. Yemekten sonra biraz da eğlenmek için sinema katına giderek 28 TL’ye tam bilet aldım ve 15 liraya da kendime mısır ısmarladım.

Filmden sonra da mağazada gezmeye başladım ve uzun zamandır gözüme kestirdiğim bir gömleği yine gördüm. Kendime bir de gömlek hediye ettim ve toplamda 69,99’a viskon bir gömlek satın aldım.

Bugün bekar birisini kendisini mutlu etme rakamı 133 TL. Önce kendinizi mutlu etmeyi öğrenin bekarlar devamı da gelir elbet. (İki yıl önce benzer bir alışveriş yaptığımızda masrafımız 91 lira 20 kuruştu)