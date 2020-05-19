İşte vatandaşa ödenen toplam para

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsü salgını döneminde “Sosyal Koruma Kalkanı” kapsamında vatandaşlara yapılan doğrudan ödemelere dair tablo paylaştı.

Verilere göre, 18 Mayıs itibarıyla sosyal destek programları kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplamda 5 milyon 440 bin haneye biner TL’lik nakdi yardım yapıldı. Toplamda vatandaşa verilen nakdi ödeme miktarı 11,5 milyar TL oldu. Kredi genişlemeleriyle birlikte finansal destekler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın büyüklüğünün maddi tutarının 240 milyar TL olduğunu açıklamıştı.

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ÖDEMELERİN 6 MİLYAR TL’Sİ İŞSİZLİK FONU’NDAN

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 50 bin kişiye toplamda 4.8 milyar TL ödeme yapılırken, ortalama kısa çalışma ödemesi 1591 TL oldu.

Ücretsiz izin düzenlemesi kapsamında da 878 bin kişiye toplamda 441 milyon TL’lik ödeme yapıldı. Bu kalemde de kişi başı ödeme ortalama 502 TL oldu.

591 bin kişiye de ortalama 1234 TL’den toplamda 730 milyon TL’lik işsizlik maaşı ödemesi yapıldı.

Ödemelerin 6 milyar 26 milyon TL’lik kısmı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılandı. Kalan 5,5 milyar TL’lik kısım ise Hazine’den Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na aktarılan bütçeyle yapıldı.

İşsizlik Fonu, işçi ve işverenden kesilen primlerden oluşuyor. Kısa çalışma ödeneğinden yapılan ödemeler, daha sonra işçiye işsiz kaldığı dönemde yapılacak işsizlik maaşı ödemelerinden düşülüyor.