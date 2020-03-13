İşte yıl sonu dolar beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. 2020 sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,45 TL iken, bu anket döneminde 6,51 TL’ye yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde 6,51 TL’den 6,66 TL’ye yükseldi.

BÜYÜME, FAİZ VE ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3’e geriledi.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,06 iken, bu anket döneminde yüzde 9,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,61 iken, bu anket döneminde yüzde 9,51’e düştü.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 11,02’den yüzde 10,33’e geriledi.

TCMB beklenti anketleri, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılar tarafından yanıtlanıyor.