Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İşte yıl sonu dolar beklentisi

Merkez Bankası (TCMB) Mart Beklenti Anketi'nde 2020 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,45 TL iken, bu anket döneminde 6,51 TL'ye yükseldi. Faiz ve enflasyon beklentisi ise geriledi.

Sozcu.com.tr
14:40 -
Haberler Ekonomi
İşte yıl sonu dolar beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. 2020 sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,45 TL iken, bu anket döneminde 6,51 TL’ye yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde 6,51 TL’den 6,66 TL’ye yükseldi.

BÜYÜME, FAİZ VE ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3’e geriledi.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,06 iken, bu anket döneminde yüzde 9,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,61 iken, bu anket döneminde yüzde 9,51’e düştü.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 11,02’den yüzde 10,33’e geriledi.

TCMB beklenti anketleri, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılar tarafından yanıtlanıyor.

ABD büyüme Dolar enflasyon faiz Merkez Bankası Türkiye
Son güncelleme: 14:52 13.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more