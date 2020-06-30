İşte Zoom’un perde arkasındaki yatırımcı

Corona virüsü salgını döneminde piyasa değeri katlanan görüntülü konuşma uygulaması Zoom, yatırımcısına büyük paralar kazandırdı. Kazanan isimlerden biri de Zoom’a yıllar önce yatırım yapan Hong Kong’un en zengin ismi Li Ka-shing olurken, bu kârlı yatırımın perde arkasında Solina Chau isimli bir kadın yer alıyor.

Zoom’un piyasa değeri salgın döneminde yaklaşık 48 milyar dolar artarak 70 milyar dolara ulaşırken, Li Ka-shing’in Zoom’daki hisselerinin değeri de 5,6 milyar dolara yükseldi. İngiliz Financial Times gazetesi, Zoom başta olmak üzere büyük getiri sağlayan yatırımları Ka-shing’in Horizon Ventures isimli bir risk sermayesi şirketi üzerinden yaptığını ve bu şirketin başında da 59 yaşındaki Solina Chau’nun bulunduğunu yazdı.



STARBUCKS’TA BAŞLAYAN HİKAYE

Zoom’un kurucusu Eric Yuan ile ilk kez ABD’de Kaliforniya’da bir Starbucks’ta bir araya gelen Chau’nun bu şirkete ilk yatırımı 2013 yılında 8,5 milyon dolarla başladı. Zaman içinde yatırım miktarı artarken, bu riskli erken dönem yatırımların karşılığı misliyle alındı.

Chau’nun liderliğindeki Horizon Ventures, sosyal medya devi Facebook’a da 2007 yılında ilk yatırımını 60 milyon dolarla yaptı ve şirket 2012’de halka açıldığında bu yatırımın değeri beşe katlandı.

Google tarafından satın alınan yapay zeka şirketi DeepMind, Apple tarafından satın alınan Siri, Skype, Spotify, Slack, Impossible Foods ve Airwallex, Chau’nun çok erken dönemde yatırım yaptığı şirketler oldu.

28 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 33. insanı olan Li Ka-shing’in Chau ile 1990’ların ilk yarısında Pekin’de bir emlak projesi sırasında tanıştığı ve sonrasında yatırımları yöneten kilit isim konumuna geldiği aktarıldı.