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İşten çıkarılanlar, ücretsiz izne ayrılanlar, maaşını alamayanlar sozcu.com.tr’ye yazın sesinizi duyuralım

Corona virüsü sebebiyle pek çok büyük işletme kısa çalışma ödeneği almak için başvuruda bulunuyor fakat kriz en fazla küçük esnafı etkileyecek. Yanında 4-5 kişi çalıştıran küçük esnaf personel sayısını azaltmayı düşünüyor veya hali hazırda çalışanları ücretsiz izne gönderdi. Siz de bu süreçte maaşınızı alamıyor veya eksik alıyorsanız, ücretsiz izne çıkarıldıysanız yaşadıklarınızı sozcu.com.tr'ye yazın sesinizi duyuralım!

Sozcu.com.tr
12:30 -
Haberler Ekonomi
İşten çıkarılanlar, ücretsiz izne ayrılanlar, maaşını alamayanlar sozcu.com.tr’ye yazın sesinizi duyuralım

Corona virüsü sebebiyle büyük şirketler üretimi durdursa da evden çalışmaya geçse de bir süre daha alınan önlemlerle birlikte krizin etkilerine dayanabilecek gibi gözüküyor.

Fakat asıl sıkıntı küçük işletmelerde. İşletmelerini kapatan yanında 4-5 kişi çalıştıran küçük esnaf bir süre sonra çalışanı işten çıkarmak zorunda kalabilir veya halihazırda maaş vermeyi durdurdu.

Eğer siz de bu süreçte işsiz kaldıysanız, maaşınızı alamıyorsanız veya ücretsiz izne çıkarılmadıysanız sozcu.com.tr'ye yazın sesinizi duyuralım. (Şirket isimleri verilmeyecektir)

Yaşadıklarınızı net@sozcu.com.tr elektronik posta adresine yazabilirsiniz.

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Son güncelleme: 12:39 23.03.2020
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