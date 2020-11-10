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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Corona virüsü pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla yürürlüğe giren işten çıkarma yasağı, 17 Kasım 2020’den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Güncellenme: 10:41, 10/11/2020
Haberler Ekonomi
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı, ilk olarak 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti. İşten çıkarma yasağı, sonra aylık periyodlarla uzatılmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarma yasağının uzatıldığını sosyal medyadan açıklamıştı.

Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde;

“Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz” diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı”

Kanunlara göre işten çıkarma yasağı süresince yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin iş akitleri sona erdirilebiliyor. Ayrıca 2943 TL’lik brüt asgari ücret ceza ödenerek de çalışanlar işten çıkarılabiliyor.

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