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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Corona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ilk olarak 17 Nisan tarihinde ilan edilen işten çıkarma yasağı geçtiğimiz günlerde bir kez daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işten çıkarma yasağı, 17 Kasım 2020’den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Güncellenme: 12:49, 29/10/2020
Haberler Ekonomi
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla işten çıkarma yasağı 17 Kasım’dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

“Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz” diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı” ifadelerini kullandı.

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