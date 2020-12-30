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İşten çıkarma yasağında süre uzatıldı

İşten çıkarma yasağı süresi 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay uzatıldı.

Güncellenme: 08:43, 30/12/2020
Haberler Ekonomi
İşten çıkarma yasağında süre uzatıldı

Salgın nedeniyle iş kanuna eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı.

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı’na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.

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Yayınlanma Tarihi:08:38,