İşten çıkarma yasaklandı mı? İşten çıkarma yasağı nasıl olacak?

Corona virüsü salgını ekonominin önemli bir kısmını etkiledi ve birçok vatandaş işsiz kaldı. İşten çıkarmanın yasaklanacağına dair gelişmelerle birlikte vatandaşlar detayları araştırmaya başladı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı’nı Fesih yasağı süresini altı aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Fesih yasağı boyunca işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilecek.

Bu süre boyunca çalışana, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39,24 lira nakit ücret desteği verilecek.

Eğer işveren ücretsiz izne çıkardığı işçiyi çalıştırırsa ön görülen para cezasının 4 katı ceza uygulanacak.

YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Adres bildirimi e-devlet üzerinde de yapılabilecek.

Banka kartları ve kredi kartları internet üzerinden çıkartılabilecek.

Eğitim ve öğretime ara verildiği için yaz tatilinde öğretime devam edilebilmesi veya telafi eğitimi yapılabilmesi için öğretmenlerin izin hakları yeniden düzenlenecek. Rehberlik öğretmenleri de yaz tatilinde görevlendirilebilecek.

Öğrenim kredisi borcundaki faiz artışı bundan böyle Türkiye İstatistik Kurumu yurtiçi üretici fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak.