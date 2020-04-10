İşten çıkarmaya Türk usulü yasaklama

Türkmen şunları söyledi:

*İşveren, ücretsiz izne çıkardığı bu işçi ile ilgili ne sigorta pirimi ödeyecek ne de işçi ücretinden Gelir Vergisi stopajı kesintisi yapacak, yani işçinin maliyeti patrona sıfır olacak.

*Bu düzenleme patronların işçilerini ücretsiz izne çıkarmalarını teşvik edeceği gibi, işçileri de 1.177,20 TL'ye mahkum edecektir.”

Yeni düzenleme ile ücretsiz izin süresinin 90 güne çıkarılarak, işçinin maaşının yüzde 40'ını alacağını vurgulayan Türkmen, “Takdir edilen ücretin kısa çalışmaya başvurulması durumunda alınacak ücretin altında kalmış olması da ayrı bir garabet oluşturmuştur” diye konuştu.

Türkiye‘de Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı olarak çalışan 14 milyon 300 bin işçi olduğunu dile getiren Türkmen şunları kaydetti:

*Bu işçilerin ortalama maaşı 3.000 TL'dir. ‘İşten çıkartmayı yasaklıyorum' söyleminin gerçek anlamıyla etki yaratabilmesi için, işçilerin yasal olarak gözüken maaşlarını ‘devlet olarak ben ödeyeceğim' diyerek ortaya çıkmak gerekmektedir.

*Tam Türk işi olmuş, ama bu şekilde işten çıkarmayı yasaklamak çok az kişinin yarasına merhem olacak.