İstihdamda son 10 yılın en dip noktası

Corona virüsü salgınının en ağır döneminden biri olan mayıs dönemine ait istihdam verileri beklenirken, yapılan araştırmalarda özellikle iş gücünde son 10 yılın en büyük kaybının ortaya çıkacağı öngörülüyor. Geniş tanımlı işsizliğin yüzde 24'ü aşarak neredeyse her 4 kişiden birinin iş arayışında olduğuna işaret ettiği bu dönemde, ihracat, sanayi ve üretimdeki duraklamanın özellikle istihdamın son 10 yılın dip noktasına işaret edebileceği kaydediliyor.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (SPM), tarafından yapılan bir araştırmaya göre Mayıs 2020 dönemi verilerinde işsizlik oranının, Covid-19 şoku sebebiyle 1.9 puan artarak yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik oranının da 2.3 puan artarak yüzde 17.2 düzeyine ulaşması bekleniyor.

SANAYİYİ VURDU

Nisan ayında geniş tanımlı işsizliğin ise bir önceki döneme göre 1.6 puan artışla yüzde 24.3 olarak hesaplandığı araştırmada “Mayıs döneminde istihdam oranının yüzde 40.7 seviyesine inerek son 10 yılın en düşük seviyesini görmesini, sanayi istihdamının da azalarak 5 milyon 282 bin kişi düzeyinde seyretmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Araştırmada, mayıs döneminde kontak kapatan ekonominin etkilerine de işaret edilirken, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının da 2.2 puan artarak yüzde 18.3 seviyesine çıkmasının beklendiği vurgulandı.

PANDEMİNİN ETKİSİ

Araştırmayı gerçekleştiren SPM Araştırmacısı Dr. Pınar Kaynak, Nisan 2020 döneminde ihracatın mart dönemine göre yüzde 33, hammadde ithalatının yüzde 29, yatırım malları ithalatının ise yüzde 17 oranında azaldığına dikkat çekerek, “Diğer yandan yine aynı dönemde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi 33.7 puan azaldı.

Tüm bunlar Covid-19'un ekonomide etkilerini ciddi bir biçimde göstermeye başladığının bir işaretidir ve mayıs dönemi işsizlik oranlarına yansıması kaçınılmazdır. Yaptığımız tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir” dedi.

405 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

TEPAV tarafından yayınlanan istihdam araştırmasına göre ise 4/a sigortalı çalışan sayısı Mayıs 2020'de Mayıs 2019'a göre 405 bin kişi azaldı. İstihdamın en fazla azaldığı sektör konaklama olurken, en fazla azaldığı il Antalya oldu.

Mayıs 2020'de Mayıs 2019'a göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla azalan sektör 155 bin azalışla konaklama sektörü oldu. Bu sektörü, 135 bin azalışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri, 120 bin azalışla bina inşaatı, 50 bin azalışla yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri ve 46 bin azalışla bina dışı yapıların inşaatı sektörleri takip etti.