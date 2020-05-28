İsveç’te 50 milyon TL’ye satılık kaplıca köyü

Corona virüsü salgını dünya çapında emlak piyasasını durma noktasına getirdi ancak bu süreçte ilginç fırsatlar da çıkıyor. CNBC’de yer alan habere göre, İsveç'in başkenti Stokholm yakınlarında bir köy 7.3 milyon dolara (50 milyon TL) satışta!

1700'LERDE DR. SKRAGGE KEŞFETTİ

Doğal kaynak sularıyla ünlü olan Satra Brunn köyü, yaklaşık 340 bin metrekarelik bir alana yayılmış durumda. Köyün tarihi 1700'lü yıllara kadar uzanıyor. Doktor Samuel Skragge, doğal kaynak suyunu keşfedince köyün bulunduğu araziyi satın aldı. Burada şifalı sudan insanların faydalanması için evler ve hastane inşa ettirdi ardından kilise yapıldı.

İsveç'in köklü üniversitelerinden Uppsala, 1740'ta köyü satın aldı. 2002 yılında ise Satra Brunn, 16 yerel girişimciye satıldı. O tarihten beri de spa ve kaplıca olarak hizmet veriyor.

İLGİLİ HABER İsveç'te 401 yeni corona vakası tespit edildi

‘YABANCILAR DA SATIN ALABİLİR'



2015'te yapılan tesisle köyün doğal kaynak suyu şişelenerek ülke çapında satılıyor. Ülkenin en saf yedi doğal kaynak suyundan biri olma özelliğine sahip.

Satışa aracı olan Jonas Martinsson, “Bu köyde gezmek, zamanın içinde yürümek gibi. Satra Brunn ve üzerindeki yapılar limited şirket olarak kayıtlı. Bu nedenle yabancı alıcılar için de herhangi bir sınırlama ya da kısıtlama yok” ifadelerini kullandı.