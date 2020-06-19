İşverenlerden İşsizlik Fonu kesintisini artırma planına tepki

İşsizlik Sigortası Fonu için işçi ve işverenin ödediği primlerin yıl sonuna kadar iki katına çıkarılmasının gündeme gelmesine işverenlerden tepki geldi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki işveren payının artırılmasını öngören düzenlemenin sanayi üretimini tedirgin ettiğini vurgulayarak, kanun değişikliği hazırlığından vazgeçilmesini istedi.

“YÜKÜ ARTIRIR, ÜRETİMİ FRENLER”

İş dünyasının yaklaşık üç aydır pandemi sürecinin etkisiyle büyük kayıplar yaşadığını, ancak yeni normal dönemi ile birlikte OSB'lerde toparlanma sürecinin başladığını ifade eden Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu'nda işverenlerin yükünü artıracak düzenlemenin bu toparlanma sürecini ve sanayi üretimini frenleyeceğinin altını çizdi.

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Ülke genelindeki OSB’lerde çalışan sayısının 2 milyonu aştığını, Türkiye'nin toplam sanayi üretiminin yüzde 34, istihdamda yüzde 36’lık paya sahip olduklarını belirten Kütükçü, “Ancak son dönemde kamuoyunda sıklıkla konuşulan İşsizlik Sigortası Fonu kesintilerinde işverenlerin payının artırılacağı, bu konuyla ilgili yeni kanun değişikliği hazırlığı yapıldığı yönündeki haberleri kaygıyla, tedirginlikle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kütükçü, bu kanun hazırlığından vazgeçilmesi yönündeki taleplerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ilettiklerini söyledi.