Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İsviçre Merkez Bankası, yatırımlarını dünya devlerine kaydırdı

İsviçre Merkez Bankası, corona virüsü salgını ile geçen ilk çeyrekte ABD'deki yatırımları üzerinde radikal değişikliklere gitti.

18:01 -
Haberler Ekonomi
İsviçre Merkez Bankası, yatırımlarını dünya devlerine kaydırdı

2019’daki verilere göre, 887 milyar dolarlık varlığı bulunan İsviçre Merkez Bankası, ABD’deki yatırımlarında büyük bir değişikliğe gitti.

Barrons’daki habere göre, banka, ilk çeyrekte Apple, General Electric ve Walt Disney gibi şirketlerin hisselerine yatırım yaptı.

İsviçre Merkez Bankası’nın ABD yatırımları üzerindeki değişikliğinin bir diğer ayağı ise marijuana üzerinde gerçekleşti.

Bankanın, ülkemizde kullanımı yasak olan ve esrar olarak bilinen marijuananın ABD’deki üreticilerinden Aurora Cannabis’e de yatırım yaptığı belirtildi.

İLGİLİ HABERİsviçre'nin corona virüsüne karşı silahı haziranda kullanılacakİsviçre'nin corona virüsüne karşı silahı haziranda kullanılacak
ABD Apple banka Corona Dünya Haber İsviçre Merkez Bankası son dakika
Son güncelleme: 18:04 11.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more