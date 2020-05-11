İsviçre Merkez Bankası, yatırımlarını dünya devlerine kaydırdı

2019’daki verilere göre, 887 milyar dolarlık varlığı bulunan İsviçre Merkez Bankası, ABD’deki yatırımlarında büyük bir değişikliğe gitti.

Barrons’daki habere göre, banka, ilk çeyrekte Apple, General Electric ve Walt Disney gibi şirketlerin hisselerine yatırım yaptı.

İsviçre Merkez Bankası’nın ABD yatırımları üzerindeki değişikliğinin bir diğer ayağı ise marijuana üzerinde gerçekleşti.

Bankanın, ülkemizde kullanımı yasak olan ve esrar olarak bilinen marijuananın ABD’deki üreticilerinden Aurora Cannabis’e de yatırım yaptığı belirtildi.