İsviçre’de patronlar devlet yardımı ile lüks arabalarını kurtardı!

İsviçre’de bazı iş insanlarının devletin şirketlere Covid-19’a karşı sağladığı maddi yardımı tefecilere ipotek olarak bıraktıkları lüks arabaları geri almak için kullandıkları ortaya çıktı.

Euronews’te yer alan habere göre İsviçre’de tefecilik yapan Cedric Domeniconi 20 Minutes gazetesine verdiği demeçte, salgın krizinin başladığı günlerde lüks araçlarını ipotek ederek kredi alan birçok KOBİ sahibinin, devletin şirketlere sağladığı kaynakları kullanarak borçlarını ödediklerini açıkladı.

İsviçre hükümeti, corona virüsüne karşı şirketlere 60 milyar İsviçre frangı maddi destek sağlamıştı.

İLGİLİ HABER İşte corona zenginleri

KAYIT DIŞI OLDUĞU İÇİN TESPİT EDİLEMİYOR

Ancak düşük faizli borcu alamadan önce nakit sorunu yaşayan küçük ve orta işletme sahipleri, hızlı bir şekilde kredi alabilmek için Ferrari ve Porsche benzeri arabalarını ipotek ederek tefecilere başvurdu.

Hükümet söz konusu desteğin borçları kapatmak için kullanılamayacağını açıklasa da, tefecilerden alınan borçlar kayıt dışı olduğu için bu ödemeler tespit edilemiyor.