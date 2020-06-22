İtalya’da bütçe açığı endişe veriyor

İtalya, corona virüsü salgınını büyük ölçüde atlattı. Ancak şimdi de salgının ekonomik etkileri hissedilmeye başlandı. Reuters'ta yer alan habere göre ülkenin bütçe açığı, yurt içi üretiminin yüzde 10.4'üne ulaştı.

‘BAZI SEKTÖRLER EYLÜL AYINI BEKLEYEMEZ'

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ekonomiyi destekleme çabaları nedeniyle bu açığın daha da artmasını beklediklerini söyledi. Conte, “Turizm gibi salgında çok kötü olan sektörler, kapsamlı bir ekonomik plan açıklayacağımız eylül ayına kadar bekleyemez. Bunlara destek olmaya devam etmeli ve işçi çıkarılmasının önüne geçmeliyiz” diye konuştu.

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VERGİ TAKOZU AZATILABİLİR

Hükümetin endişesi, halkın para harcama konusunda çekimser olması. Bir kaynak, hükümet içinde vergi indiriminin tartışıldığını ancak henüz karar alınmadığını söyledi. İlk etapta genel vergi indirimi yerine, ‘vergi takozu'nun (işçinin brüt maaşı ile net maaşı arasındaki fark) azaltılması planlanıyor.

Başbakan Conte, eylülde açıklanacak yeni ekonomik planın, yenilenebilir enerjiye yatırım, ultra hızlı geniş bant ağının yaygınlaştırılması, dijital ödemenin teşvik edilmesi gibi konuları içereceğini dile getirdi.

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