İtalya’da yatırımcılar ‘mafya tahvillerini’ satın almış

Uluslararası yatırımcıların, İtalya’nın ünlü suç örgütü ‘Ndrangheta tarafından kontrol edilen paravan şirketlerin tahvillerini (borç senedi) satın aldığı ortaya çıktı. İngiliz Financial Times’ın haberine göre, 2015-2019 döneminde uluslararası yatırımcılar, söz konusu mafya ile bağlantılı şirketlere ait yaklaşık 1 milyar euroluk tahvil satın aldı.

Söz konusu tahvilleri satın alanlardan birinin İtalya ve Avrupa’nın en büyük bankalarından Banca Generali olduğu aktarıldı. Bu işlemde danışmanlık hizmetinin de ünlü denetim ve danışmanlık firması EY tarafından sağlandığı belirtildi.

YILLIK GELİRLERİ 44 MİLYAR EURO

İtalya’da Calabria merkezli suç örgütü olan 'Ndrangheta, uyuşturucu ticaretinden kara para aklama ve silah ticaretine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Avrupa Birliği’nin (AB) polis gücü Europol’e göre, yüzlerce özerk çeteden oluşan 'Ndrangheta’nın yıllık toplam gelirinin 44 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

FT, bankaların yanı sıra emeklilik fonları, yatırım fonları ve aile ofislerinin, faizlerin rekor düşük seviyede olduğu dönemde yüksek getiri arayışıyla bu tür tahvillere yöneldiğine dikkat çekti.

MAFYA KONTROLÜNDEKİ MÜLTECİ KAMPI TAHVİL İHRAÇ ETMİŞ

Tahvillerden birinin yönetimi organize suçlular tarafından ele geçirilen Calabria’daki bir mülteci kampına ait olduğu, söz konusu kişilerin daha sonra onlarca milyon dolarlık AB fonunu çalmaktan hüküm giydiği kaydedildi.

Söz konusu tahvil satış işlemlerinin büyük kısmının herhangi bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmeyen ya da finansal piyasalarda alım satımı yapılmayan özel anlaşmalar olduğu, tahvil satışı için Cenevre merkezli butik bir yatırım bankası olan CFE tarafından özel araç oluşturulduğu aktarıldı.

FT’nin ulaştığı Banca Generali yetkilileri, tahvillerin 'Ndrangheta bağlantılı şirketlere ait olduğundan haberdar olmadıklarını, kara para aklamaya karşı yapılan kontrollerde de sorun çıkmadığını, FT aracılığıyla durumu öğrendiklerini dile getirdi.

Başta ABD, Avrupa ve Japonya olmak üzere dünyanın önde gelen merkez bankaları, ekonomileri teşvik etmek için faizleri sıfır seviyesine çekerken, kamuya ait ve özel kurumların tahvillerini satın alarak piyasaya borç para dağıtıyor. Dünyadaki para bolluğu sayesinde birçok özel şirket tahvil ihraç ederek rahatlıkla borçlanabiliyor.