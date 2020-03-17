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İtalya’dan Alitalia için kamulaştırma hazırlığı

İtalyan hükümeti, corona virüsü salgını nedeniyle iflasın eşiğine gelen eski ulusal hava yolu şirketi Alitalia'da tam hisse kontrolü için karar tasarısı hazırladı. Tasarının hızlıca hayata geçirilmesi bekleniyor. İspanya'nın özel hastaneleri kamulaştırması, Fransa'nın büyük Fransız şirketleri kamulaştırmayı değerlendirmeye başlamasının ardından bir radikal hamleye de İtalya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr
16:19 -
Haberler Ekonomi
İtalya’dan Alitalia için kamulaştırma hazırlığı

Corona virüsü salgını ülke ekonomilerini sarsarken, bir olağanüstü adım da İtalya’dan geliyor.

Reuters’ın aktardığına göre, salgının Çin’den sonra en çok etkilediği ülke olan ve ölü sayısı 2 bini aşan İtalya’da hükümet, eski ulusal hava yolu şirketi Alitalia’nın kontrolünü geri almak için bir karar taslağı hazırladı.

Zaten finansal olarak zor durumda olan ve zarar eden şirketin, salgın nedeniyle iflas riski taşıdığı belirtildi.

Bu adım için hükümet 600 milyon euro (670 milyon dolar) ayırdı.

KASASINDA NAKİT KALMADI

İtalyan hükümetinin yıl başında 400 milyon euro aktarmasına rağmen şirketin şu an neredeyse hiç nakdi kalmadığı belirtiliyor.

Hükümet, Alitalia’nın satışı için alıcı arıyordu ve potansiyel alıcılardan 18 Mart’a kadar başvuruların alınması, sürecin 31 Mayıs’ta tamamlanması hedefleniyordu ancak salgın tüm planları değiştirmiş oldu.

İspanya’da hükümet dün tüm özel hastaneleri kamulaştırma kararı almış, Fransa Maliye Bakanı da gerekirse büyük Fransız şirketleri korumak için kamulaştırma kararı alabileceklerini söylemişti.

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