İtalyan profesör Alberto Alesina hayatını kaybetti

20. yüzyılın sonuna doğru yaptığı çalışmalarla modern politik ekonomi alanının kurucusu olarak kabul edilen Harvard Üniversitesi öğretim üyesi İtalyan bilim insanı Alberto Alesina geçen hafta geçirdiği kalp krizi sonrası 63 yaşında hayatını kaybetti.

İtalya'da Bocconi Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi alan Alesnia 1986 yılında doktora çalışmaları için Harvard'a geldi ve daha sonra bu okuldan hiç ayrılmadı.

Çalışma hayatı boyunca enflasyon ve politika, gelir eşitsizliği ve büyüme alanında derinlemesine çalışan Alesnia'nın doktora tezinin danışmanı yine ünlü bir ekonomist olan Jeffrey Sachs'tı.

Alesnia son yıllarda ekonomik krizdeki ülkelerin vergileri artırmak yerine bütçe ve harcama kesintilerine giderek ekonomiyi düzlüğe çıkarabilecekleri tezini savunuyordu.

Financial Times'ta yer alan habere göre meslektaşları son yıllarda teori ve pratiği böylesine birleştiren bir akademisyene rastlamadıklarını belirtiyor.