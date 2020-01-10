İthal toplu iğne ve cımbıza 9.3 milyon dolar ödüyoruz

İthal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, geçen yıl 1.1 milyar dolar fazla veren sektörün dış ticaret fazlasını daha da artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Tecdelioğlu, KOSGEB ile görüştüklerini ve Türkiye'de üretilmeyen ürünlerin üretilmesi için 5 milyon liraya kadar hibe verileceğini de dile getirdi. HISİAD olarak ana hedeflerinin ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesi olduğunu dile getiren Tecdelioğlu, “İthal edilen ürünlerle ilgili çok detaylı bir analiz yapıyoruz. Yakında kapsamlı bir rapor ortaya çıkacak ve 2020 yılı içinde düzenleyeceğimiz çalıştayda bu raporu açıklayacağız. Türkiye'de üretilmesi mümkün iken ithal edilen ürünleri tek tek ortaya koyup bir üretim atağı başlatacağız” dedi.