İthalat durdu, muz fiyatı 20 TL’ye çıktı

Yerli muz hasadı her yıl Eylül ayında başlayıp, Nisan ve Mayıs aylarında bitiyor. Bu dönemlerde ithal muz girişinin artmasıyla ülkedeki muz ihtiyacı açığı kapatılmış oluyordu. Bu yıl corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında ithal muzun ülkeye girişi durdu. Piyasada arzının düşmesiyle muz fiyatları 20 lirayı gördü.

‘İÇ TALEP AÇIĞI İTHAL MUZLA KARŞILANABİLİYOR’

Muz, Türkiye'de Akdeniz'in kıyı bölgelerinde, kuzeyi yüksek rakımlı Toros Dağları tarafından korunmuş olan sınırlı bir alanda açıkta ve örtüaltında yetişebilen bir meyve. Tarlalarda her yıl Eylül ve Ekim aylarında başlayan hasat Mayıs ayında bitiyor. Türkiye'de yılda 480 bin tona yakın muz üretiliyor ancak 700 bin tonluk talep var. Yaklaşık 220 bin ton iç talep açığı, Ekvator, Guatamala, Kostarika, Kolombiya ve Filipinler gibi ülkelerden ithal edilen muzlarla karşılanabiliyor.

“BAHÇELERDE MUZ KALMADI”

Her yıl piyasada yerli üretim muzun azalmasıyla muz fiyatlarının yükselişe geçtiğini belirten Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe şunları söyledi:

Bahçelerde muz kalmadı. Kapalı alanda yüzde 5'lik oranda muz var. Bu yüzde 5'lik üründe de çift ürüne gitme diye bir sistem var fakat o da iç piyasaya yetmeyecektir. Yani talebi karşılayamıyoruz bu dönemlerde. Şu anda muz fiyatlarının yüksek olmasının sebebi muz hasadının olmamasından kaynaklanıyor. Her yıl bu zamanlar da tarlalarda muz olmasından dolayı böyle bir durum yaşanıyor.

Haziran ayının sonunda ürün tekrar doğum yapacak. Sonrasında da Eylül ve Ekim aylarında hasat başlayacak fakat şu anda ne açık, ne de kapalı alanda hasat yok.