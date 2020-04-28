İthalata ‘kırmızı hat’ uygulamasında geri adım

Gümrüklerde dün başlatılan ve tüm ithal ürünleri fiziki kontrol içeren “kırmızı hat”a yönlendiren uygulamada geri adım atıldı. Uygulama, fiilen ithalat yasağı anlamına gelirken, iş dünyasının karara itiraz etmesinin ardından geri adımın geldiği öğrenildi.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği Başkanı Mehmet Altay Yegin, bir günlük aranın ardından Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi 497 firma için tekrar yeşil hattın bu sabah açıldığını söyledi.

Uygulama, Gümrük Bakanlığı’nın talimatı üzerine başlatılmıştı.

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DÜN TÜM ÜRÜNLER KIRMIZI HATA YÖNLENDİRİLDİ

Türkiye’de dış ticaretin yüzde 40’ını YSS sahibi firmaların yaptığını belirten Yegin, diğer firmalar için kırmızı hata yönlendirme uygulamasının devam edip etmediği konusunda henüz bilgi edinmediklerini belirtti.

Dün başlatılan uygulamanın hatalı olduğunu belirten Yegin, geri adım atılmasını olumlu karşıladıklarını dile getirdi.

Mevcut yeşil hat ile az belge ve az fiziki kontrol sayesinde hızlı işlem yapılabildiğini belirten Yegin, “Eskiden YSS sahibi firmaların dört konteynerinden biri kırmızı hata yönlendirilirken, dün tümü birden kırmızıya yönlendirildi” dedi.

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MÜŞAVİRLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Corona virüsü salgınının etkisiyle nisanda ihracat sert şekilde düşerken, gümrüklerde ithalatı mayıs başına kadar fiilen imkansızlaştıracak bir adım atılması tartışmalara neden olmuştu.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, konuya ilişkin dün akşam açıklama yaparak “Covid-19 sürecinde gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve temasın azaltılması için onlarca düzenleme yapılmışken kırmızı hat gibi eşya ya ve insana temasın kaçınılmaz olduğu bir uygulamaya gidilmesi gümrüklerde temasta artış yaşanacağı göz önüne alınarak üyelerimizin gerekli tedbirleri almasında fayda görülmektedir” ifadelerini kullanmışlardı.

“CARİ AÇIK İÇİN MUCİZE TAKTİK”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada “fiilen ithalat yasağı” getirildiğini, Nisan'da cari açığın bu şekilde azaltılmaya çalışıldığını dile getirmişti.