Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İthalatın önü daha da açıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO), ithalatta gümrük vergilerinin kaldırılmasının ardından şimdi de ek mali yükümlülük muafiyeti getirildi. Bir diğer kararla ayçiçek tohumu ithalatına uygulanan gümrük vergileri düşürülürken, yerli demir-çelik üreticilerini korumaya yönelik gümrük önlemleri de alındı.

Erdoğan SÜZER
06:00 -
Haberler Ekonomi
İthalatın önü daha da açıldı

Ayrıca Türkiye'nin bazı gelişmekte olan ülkelere tekstil ve konfeksiyonda uyguladığı tavizli vergiler de yerli üreticileri korumak amacıyla kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre TMO, 1.5 milyon ton buğday ile 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır, 100 bin ton nohut, mercimek ve kuru fasulye gibi kuru baklagiller ile 100 bin ton pirinci hiçbir gümrük vergisi ödemeden ithal edeceği gibi ayrıca ton başına 200 doları bulan ek mali yükümlülüklerden de muaf olacak.

Böylece TMO, bu ürünleri iç piyasada ucuza satabilecek.

Ayçiçek üreticisi yandı

Gümrük vergisi oranı ayçiçeği tohumu ithalatında 31 Mayıs'a kadar yüzde 13'ten 9'a, ayçiçeği ithalatında da yüzde 30'dan 18'e düşürüldü. Böylece net ithalatçı olduğumuz ayçiçeği ve ayçiçeği tohumu ithalatının önü daha da açılmış oldu.

Hükümet geçen yıl da yine bu dönemde indirime gitmiş, ayçiçeği üreticileri zor durumda kalmıştı.

Son güncelleme: 23:56 18.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more