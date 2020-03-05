İYİ Parti’den dikkat çeken ekonomi değerlendirmesi!

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 2019 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi ve 2020 yılı için beklentilerini açıkladı.

2013'ten bu yana yapısal krizin derinleştiği Türk Ekonomisi'nin, dolar bazında küçülmeye devam ettiğini söyleyen Tatlıoğlu, “Milli Gelir yüzde 0,9'luk büyümeye rağmen dolar bazında yüzde 4,5 küçüldü. Son 6 yılda milli gelirimizdeki küçülme ise yüzde 21 oldu. 2013 yılında 12 bin 500 dolara kadar yükselen kişi başı milli gelirin gelinen noktada 10 bin doların altında kalıcı hale gelmiştir” diye konuştu.

“TÜRK EKONOMİSİ NEGATİF AYRIŞMA DEVAM EDİYOR”

Tatlıoğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti;

*Türk ekonomisinin, dünyadan ve gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışmaya devam etmekte. Dünya Ekonomisi'nden aldığımız pay da düşüyor. 2017 yılında Türk Ekonomisi'nden aldığımız pay yüzde 1,06 iken bugün yüzde 0,86' ya düşmüştür. Bu cılız büyüme Türkiye'yi bir yere taşımayacak.

2019 yılının tamamına baktığımızda, büyümeyi destekleyen en önemli iki kalem “hükümet harcamaları” (+%4.5'lik artış) ve “net ihracat” (+%6.4'lük artış) oluşturmaktadır.

*Buna karşın, yılın son çeyreğinde, yani büyüme performansının en iyi olduğu dönemde, bu iki kalemin de kuruduğu, herhangi bir etkisinin kalmadığı, hatta net ihracatın – yüzde 6'lık daralma ile ciddi olumsuz etki yarattığı görülmektedir.

*Yılın ilk yarısında büyümeyi en çok destekleyen kalem olan net ihracatın tamamen ortadan kalkarak, yılın son çeyreğinde -yüzde 6 civarında bir daralma göstermesinin, Türk ekonomisinin kronik hastalığı olan “dış açık vererek büyüme” sendromuna geri dönmüş olduğu tezini desteklemektedir.

“DARALMA İHTİMALİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YÜKSEK”

Düşen faizlere rağmen, yatırım iştahının bittiğini, tüketim arzusunun ise yeterli olmadığını söyleyen Tatlıoğlu, 2019 yılında toplam yatırımların yüzde 12,8 küçüldüğünü belirtti. Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*2019'un 1. ve 2. çeyreklerinde yaşanmış olan daralmaların yaratacağı baz etkisiyle ve 2019 yılının ikinci yarısından itibaren hem yerel hem de uluslararası piyasalarda başlayan likidite bolluğu ve bu hafta içerisinde FED'in faiz indirim kararı dolayısıyla ucuz finansman, 2020 yılının ilk yarısındaki büyüme rakamlarını olumlu etkileyecektir.

*Diğer tarafta ise, Korona salgının yarattığı belirsizlikler bulunuyor. OECD, salgın nedeniyle 2020'ye ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,9'dan yüzde 2,4'e düşürdü.

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