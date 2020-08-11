İzmir’de suya zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos ayı ilk birleşimi pandemi sürecinde yenilenen meclis salonunda yapıldı. Birleşiminin ardından yapılan İZSU Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu'nda su tarifelerinin TÜFE oranlarında yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı. Buna göre konutlarda 1. kademe için (0-13 m³) suyun metreküp fiyatı 5,57 TL, 14-20 metreküp arası tüketimlerde ise 6,02 TL oldu. 21 metreküp ve üzerindeki tüketimler için tarife bedeli 12,41TL olarak belirlendi. Konut dışı aboneler içinse suyun metreküp fiyatı 14,22 TL oldu. Yeni tarife 1 Eylül 2020 tarihinden itibarinden geçerli olacak.

“DÜNYA KURAKLIĞA GİDİYOR”

İzmir'in bazı ilçelerinde yaşanan su sıkıntılarını ve bu bölgelerde yapılan çalışmaları da değerlendiren Başkan Soyer şöyle konuştu:

“Kiraz'da 14 tanesi bizim dönemimizde olmak üzere 47 kuyu açıldı. 9 yeni kuyu için de ihaleye çıkıldı. Buradaki mesele şu: Suyun vahşice tüketildiği bir tarım ekonomisini sürdürürseniz sonunda sadece Kiraz'da değil, Türkiye'nin hiçbir yerinde su bulamaz hale gelirseniz. Bizim tarım planlaması konusunda ciddi şekilde havza ekonomileri üzerinden yeni düzenlemeler yapmamız lazım. Su sadece İzmir'in, Türkiye'nin meselesi değil, dünyanın meselesi. Dünya muazzam bir kuraklığa doğru gidiyor. Küçük Menderes Havzası'nda belki önümüzdeki beş yıldan sonra tarım yapılamaz hale gelecek. Bizim tarım ekonomisini planlamamız lazım. Üretici bugün patates ekiyor, ertesi sene başka şey ekiyor. Bunu devletin planlaması gerekiyor. Eskiden böyleydi. Artık yapılmıyor. Sorun küresel bir sorundur. Kuraklaşma ve çölleşme ile ilgili sorundur. Kiraz'da yaşadığımız mesele sadece bunun uç gösterdiği bir konudur”

“ORANLAR MALİYET ARTIŞININ ALTINDA”

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından su tarifelerindeki düzenlemeye ilişkin yapılan değerlendirmede ise su idarelerinin yasalar gereği maliyetlerin altındaki bedellerle satış yapmasının mümkün olmadığı belirtilerek, “Su ve kanal idarelerinin gelirlerinin yüzde 85'ini su ve atık su bedelleri oluşturmaktadır. Son dönemde döviz kurlarındaki yükselişin yanı sıra enerji, kimyasal ve diğer girdilerin maliyetindeki artış, kurumun işletme giderlerini karşılayabilmek adına fiyat düzenlemesini zorunlu kılmıştır. Kar oranı öngörmeden maliyetlerle başa baş bir fiyat politikası izleyen kurumumuz tarifelerdeki artışı mümkün olan en düşük seviyede tutmaya gayret göstermiş ve maliyetlerdeki artış oranlarının altında bir tarife artışı belirlemiştir” denildi.