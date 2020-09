Jamie Salter: Salgını fırsata çevirdi, batık markaları topladı

Corona virüsü salgını, perakende sektöründeki şirketlerin işlerini altüst etti ancak bu süreci kazanıma dönüştüren bir CEO ve bir şirket oldu: Jamie Salter ve Authentic Brands Group (ABG).

Şirketin CEO’su Jamie Salter, bu süreçte iflas eden ünlü markaları satın alarak ya da satışlarına aracılık ederek portföyünü büyüttü. Portföyündeki markalara Forever 21 ve Barneys New York gibi markalara Brook Brothers ve Lucky Brand’i de ekledi.



İLK İŞİ TOPTANCILIKTI

Forbes’un aktardığına göre, Kanada doğumlu olan 57 yaşındaki Salter’ın ilk işi, 1980’lerde spor ürünleri mağazalarına rüzgar sörfü ekipmanı satışıydı.

Salter daha sonra, “marka rehabilitasyonu” işine yoğunlaştı ve 35 bin dolara satın aldığı bir snowboard (kar kayağı) şirketini, 4 yıl sonra 5 milyon dolara sattı.

Daha sonra girişimciliğe soyunan ve Ride Snowboards ismiyle 1992 yılında kendi şirketini kuran Salter, 4 yıl bu şirketi Nasdaq borsasında halka arz etti.



ABD’nin en eski perakande markası ve giyim üreticisi Brooks Brothers da salgında batıp ABG şirketine geçenler arasında…

MARKALARI ELİNDE TOPLUYOR

Salter, ABG öncesinde Lifestyle Brands isimli şirketle birçok markayı elinde topladı. Bunlardan biri, daha sonra 85 milyon dolara Payless Shoesource şirketine satacağı Airwalk idi.

2006’da Salter, bu defa Hilco Consumer Capital şirketiyle birçok ünlü markayı bünyesine kattı. Bu markalar arasında Polaroid, Sharper Image ve Linens ‘N Things bulunuyordu.

Bu şirketten de ayrılan Salter, salgın dönemine damga vuracağı ABG şirketini kurdu. 20 milyon dolar bu şirkete yatırım yaptı.

İFLAS EDEN ŞİRKETLER, ÖLÜ ÜNLÜLER…

The New York Times gazetesine göre, ABG’nin iş modeli, iflas etmiş ünlü markaların isim ve fikri mülkiyet haklarını satın alıp diğer şirketlere satmak ya da satışlara aracılık etmek oldu.

ABG’nin 2018 yılı geliri, bu iş modeli sayesinde, 400 milyon dolara ulaştı.

Şirketin web sitesindeki bilgilere göre, Aéropostale, Forever 21, Nautica, Juicy Couture, Brooks Brothers Inc., Lucky Brand Dungarees LLC, ve Barneys New York gibi ünlü markalar, şu an ABG bünyesinde bulunuyor.

NYT’ye konuşan Salter, yeni bir markayı satın alırken öncelikle markanın köklü bir tarihi ve maliyetleri kısabilme özelliği olup olmadığına baktıklarını belirterek “Geri getirebileceğimiz iyi arşivleri var mı, çünkü dünya daima kendini tekrar eder. Tarihi ne kadar köklüyse, o kadar iyidir” dedi.

ABG ayrıca, Marilyn Monreo, Elvis Presley, Muhammed Ali ve Michael Jackson gibi ikonik figürlerin suretlerinin de özel haklarını elinde bulunduruyor. Şirket, Chanel No. 5 ve Coca-Cola ile Marilyn Monroe için milyonlarca dolarlık anlaşmalar yaptı.

SALGINDA MAĞAZALAR BATINCA…

Shaquille O’Neal‘ın hakları da bu şirkette ve bu sayede O’Neal, bir güvenlik şirketiyle anlaştı.

The Wall Street Journal’a konuşan Salter, “Pandeminin ABG için büyük markaları satın almayı kolaylaştırdığını” dile getirdi. Şirket bu dönemde, iflas eden büyük markalardan Brooks Brothers ile Lucky Brand’i bünyesine kattı.

Salter, “Perakendeciler için durum kötüye gittiğinde, anlaşmalar daha iyi ve daha büyük olur” dedi.

CNBC’ye göre, şirket, yeni marka satın alımları için 1 milyar dolar daha ayırdı. Yahoo Finance’e göre, Jamie Salter, son 10 yılda 12 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.