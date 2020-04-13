Japon banka 300 milyon maske dağıtacak

Japonya'nın en büyük bankalarından olan Softbank'ın CEO'su Masayoshi Son, Japonya'ya 300 milyon yüz maskesi getirmek için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Ülkeye getirilecek olan maskelerin 100 milyonu N95 maskesi geri kalan 200 milyonu ise cerrahi maske olacak.

CNN'de yer alan habere göre maskelerin dağıtımının Mayıs ayında başlaması bekleniyor.

Geçen hafta Japonya'nın corona virüsü tedbirlerini açıklayan Başbakan Shinzo Abe ülkenin günde 700 milyon maske üretme hedefinin olduğunu söylemişti.

Japonya hükümeti bu hafta her aileye iki maske ulaştırmak için dağıtım çalışmalarına başlıyor.

Dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip olan Japonya’da 126 milyon insan yaşıyor.