Japon bilim kurulundan ‘ekonomik’ tavsiye

Japonya, İsveç ile birlikte genel karantina uygulamamasına ve ekonomiyi büyük ölçüde çalışır tutmasına rağmen corona virüsü ile mücadelede aşama kaydetti. Buna rağmen ülkede karantinanın uygulanarak salgının tamamen önüne geçilmesini savunanlar var. Japonya'da corona virüsü salgını ile mücadelede başı çeken ve Başbakan Shinzo Abe'ye danışmanlık yapan uzman kurulun başında olan Dr. Shigeru Omi ise farklı düşünüyor.

Financial Times'ta yer alan habere göre Dr. Omi, yaptığı açıklamada, “İnsanlar vaka sayısının iyice azalmasını bekliyor. Ancak hastalığın doğası gereği sayıyı sıfıra indirmenin imkanı yok. Belki ilerleyen dönemde küçük ya da büyük salgın dalgalarıyla yine karşılaşacağız. Bu biraz da halkın tutumuna bağlı. Bu yüzden salgınla mücadele ile sosyo-ekonomi arasında denge sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

EVDE KALMAK İSTEĞE BAĞLI

Başbakan Abe, 7 Nisan'da 7 eyalette acil durum ilan etmiş daha sonra bu ülke çapına yayılmıştı. Ancak ABD ve Avrupa'dakinin aksine Japonya'da ‘evde kalmak' zorunlu değil, vatandaşın tercihine bırakılan bir karar. Bunun nedeni, anayasadaki serbest dolaşım hakkını ihlal etmemek.

Japonya'da hijyen kurallarına uyulması ve sıkı hasta temas takibi sayesinde salgın yavaş ilerledi. Acil durum ilanıyla birlikte, sağlık sistemini zorlayacak kadar vakayla karşılanmadı. Ülke şu ana kadar 11 bin 919 pozitif test ve 287 ölüm bildirdi.

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SOSYAL MESAFE KURALI ÖNEMLİ

Dr. Shigeru Omi, sosyal mesafe kuralının önemli olduğuna dikkat çekti. Omi, “Fiziksel temastan yüzde 80 kaçınırsak, karantina uygulamadan vaka sayısını dramatik şekilde düşürürüz. Yüzde 70 teması azaltırsak, 2 ayda vakalar azalır. Yüzde 60'ta ise vaka hızı sabit kalır. Hesaplamamız bu şekilde” dedi. Dr. Omi'ye göre ülkenin test kapasitesini artırması gerekiyor.