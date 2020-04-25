Japon ekonomi bakanı karantinaya alındı

Corona virüsüne karşı olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da bundan sonra alınacak ekonomik önlemleri açıklamak için bugün kameralar karşısına geçmesi beklenen Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura'nın basın toplantısı iptal edildi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Bakanlıklar Ofisi'nden yapılan açıklamada bakanın geçen hafta bir üniversite hastanesini ziyaret ettiği ve burada temasta bulunduğu bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı bu nedenle bakanın kendisini evde karantinaya aldığı bildirildi.

Yapılan resmi açıklamada, “Bakan ve ekibinin corona virüsü testleri pozitif çıkmadı fakat bakan önlem olarak doktorlarından ikinci bir haber gelene kadar evinde kalacak” ifadesi kullanıldı.

Japonya'da yaklaşık 13 bin corona virüsü vakası görüldü, bu kişiler arasında 345 kişi yaşamını yitirdi.

BİLİM KURULU ‘EKONOMİ’ DİYOR

Japonya'da corona virüsü için Başbakan Shinzo Abe'ye danışmanlık yapan uzman kurulun başında olan Dr. Shigeru Omi Başbakan’a ekonomik gerekçelerle karantina uygulamasını tavsiye etmeyeceğini söyledi. Omi, virüsü ortadan kaldırmanın imkansız olduğunu savundu ve ekonomideki çöküşü büyütmemek gerektiğini vurgulayarak, “Salgınla mücadele ile sosyo-ekonomi arasında denge kurmalıyız” diyerek karantinaya karşı çıktı.