Japon ekonomisi resesyona girdi

CNN’de yer alan habere göre ülke, corona virüsü salgınından önce zaten ekonomik sorunlarla boğuşuyordu. Sonbaharda Japonya'yı vuran Hagibis tayfununun maddi zararı büyük oldu. Vergilere getirilen zamlarla birlikte 2019 yılının son döneminde küçülme başladı.

‘BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI’



Uzmanlara göre corona virüsü salgınının ülke ekonomisine asıl etkisi bu çeyrekte olacak. Capital Economics'in Japonya uzmanı Tom Learmouth, “İlk çeyrekte üretimde keskin bir düşüş yaşandı. Mart ayında ekonomik faaliyetler ağır darbe yedi. Bu sadece buz dağının görünen kısmı. İçinde bulunduğumuz çeyrek çok daha kötü olacak” ifadelerini kullandı.

İHRACAT YÜZDE 6 AZALDI

Japon ekonomisinin yarısını oluşturan özel tüketim, yüzde 0.7 düştü. Üstelik bu, karantina nedeniyle restoran ve perakende mağazalarının kapanmasından önceydi.

Ülke ekonomisinin yüzde 16'sını oluşturan ihracat ise ülkenin en büyük satış pazarları olan ABD ve Çin'in corona virüsü salgınından sert etkilenmesi nedeniyle yüzde 6 azaldı. Bu, 2011'de 9 şiddetindeki Tohoku Depremi'nden beri sektörün yaşadığı en büyük daralma oldu.

Hükümet, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, ülke ekonomisinin yüzde 20'sine denk gelen 1 trilyon dolarlık yardım paketi açıklamıştı. Uzmanlara göre Başbakan Shinzo Abe, mayıs ayı bitmeden önce yeni bir paket daha açıklayabilir.

EN BÜYÜK PAKET JAPONYA’NIN

Corona virüsünün ekonomik etkilerine karşı gayri safi milli hasılaya göre en büyük kurtarma paketini Japonya açıklamıştı. Japonya milli gelirinin yüzde 20’sini corona virüsünün ekonomik etkilerini azaltmak için harcayacağını belirtmişti.

Hane halkına doğrudan para verileceğini ve corona paketinin büyüklüğünün 989 milyar dolar (6.67 trilyon TL) olduğunu açıklamıştı.