Japonya ekonomisinde rekor küçülme

Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte corona virüsü salgınının tüketim ve ihracatı vurmasıyla yüzde 27.8 daralarak rekor oranda küçüldü. Politikacılar daha büyük önlem paketleri açıklamak için baskı altında kalmaya devam etti.

Üst üste üç çeyrektir yaşanan daralma Japon gayrı safi yurtiçi hasılasını (GSYİH) son yılların en düşük seviyesine düşürdü.

Japon ekonomisindeki gerileme nedeniye Başbakan Shinzo Abe’nin 2012 yılı sonunda yürürlüğe alınan teşvik politikası ile edinilen kazanımlar yitirildi. (REUTERS)