Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Japonya ekonomisinde rekor küçülme

Japonya ekonomisi, ikinci çeyrekte corona virüsü sebebiyle yüzde 27,8'le rekor oranda küçüldü.

08:28 -
Haberler Ekonomi
Japonya ekonomisinde rekor küçülme

Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte corona virüsü salgınının tüketim ve ihracatı vurmasıyla yüzde 27.8 daralarak rekor oranda küçüldü. Politikacılar daha büyük önlem paketleri açıklamak için baskı altında kalmaya devam etti.

Üst üste üç çeyrektir yaşanan daralma Japon gayrı safi yurtiçi hasılasını (GSYİH) son yılların en düşük seviyesine düşürdü.

Japon ekonomisindeki gerileme nedeniye Başbakan Shinzo Abe’nin 2012 yılı sonunda yürürlüğe alınan teşvik politikası ile edinilen kazanımlar yitirildi. (REUTERS)

İLGİLİ HABERJaponya'da ikinci dalga endişesi sürüyor! Japonya'da ikinci dalga endişesi sürüyor!
Başbakan Corona Japonya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more