Japonya milli gelirinin 5’te 1’ini corona ile mücadele için harcayacak

Şu ana kadar milli hasılaya oranla corona virüse karşı en büyük kurtarma paketini Japonya açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre; Japonya'nın hazırladığı ve geçen hafta bakanlar kurulunda kabul edilen paket gayri safi milli hasılanın yüzde 20'sine denk geliyor. Paketin toplam ekonomik büyüklüğü 108 trilyon yen (989 milyon dolar) olurken 2008 mali krizi için açıklanan paketin dört katı büyüklükte olması dikkat çekiyor. ABD virüs ile mücadele için kullandırdığı finansal teşvikler için milli gelirin yüzde 10’unu Türkiye ise yüzde 1.5’ini ayırdı.

HANE HALKINA DİREKT PARA

108 trilyon yenlik kurtarma planına göre 6 trilyon yen direkt olarak hane halkına ve küçük işletmelere nakit olarak dağıtılacak.

Japonya'nın yarın salgına karşı OHAL ilan etmesi bekleniyor. Öte yandan yapılan bir düzenleme ile KOBİ'lerin özel bankalardan da sıfır faizle kredi çekmesine imkan sağlanacak.

26 trilyon yen tutarındaki vergi ve sosyal güvenlik primi harcamaları da ötelenecek.



85 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bugün itibarıyla Japonya'da 3.500 corona vakası gözlendi. Ülkede virüsten 85 kişi hayatını yitirdi.

Corona paketinde yer alan düzenlemeye göre Fujifilm firmasının 2 milyon insan üzerinde uygulanabilecek corona ilacını üretmesine destek verilecek.

Aşağıda Japonya’nın ilk kurtarma paketinin dahil olduğu milli gelire paket büyüklüğü oranı listesini inceleyebilirsiniz.

