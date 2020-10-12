Japonya Merkez Bankası dijital para testlerine baharda başlayacak

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün 2020 yılı toplantısında konuşan Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, “Merkez Bankası geçtiğimiz Temmuz ayında dijital para birimi grubu kurdu” dedi ve “Japonya Merkez Bankası önümüzdeki baharda dijital para testlerine başlayacak” dedi.

“DEVAMLILIĞI SAĞLAYACAĞIZ”

Bloomberg'de yer alan habere göre, Kuroda dijital para birimlerinin özel ödeme sistemleri sektörüne zarar vermeden geliştirilmesi gerektiğine de değindi.

“Dijital para birimleri özel sektör ödeme hizmeti sağlayıcılarını elimine etmemeli” diyen Kuroda, iki sektörün de devamlılığını sağlamalıyız diye ekledi.

Buna göre söz konusu testlerde olası bir dijital yenin ihracına ilişkin gereksinim ve esasların belirlenmesi amaçlanacak.

Geçen hafta, Güney Kore’nin merkez bankası da 2021 boyunca CBDC deneyleri yürüteceğini açıklamıştı.

ÇİN’DE TESTLER DEVAM EDİYOR

Çin’de ise dijital yuan için geniş kapsamlı testler hazihazırda yürütülüyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkan yardımcısı bu hafta sonu yaptığı açıklamada dijital yuanın başlatılmasına hız verileceğini dile getirdi.