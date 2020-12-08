Japonya’dan coronaya karşı dev bir ekonomik paket daha

Japonya, corona virüsünden olumsuz etkilenen ekonomisindeki iyileşmeyi hızlandırmak için 708 milyar dolar büyüklüğünde yeni bir ekonomik canlandırma paketi açıkladı.

Japonya, yeni açıkladığı paketle yeşil ve dijital inovasyon gibi büyüme potansiyeli olan yeni alanlara yatırım yapmayı hedefliyor.

3 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, partisiyle yaptığı toplantıda paketin yaklaşık 40 trilyon yen (384.54 milyar dolar) doğrudan mali harcamayı ve karbon salımını azaltma girişimleri ile dijital teknolojiye geçişi desteklemeyi kapsayacağını açıkladı.

Suga, “İnsanların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını korumak adına istihdamı sürdürmek, iş yerlerini desteklemek, ekonomiyi toparlamak, yeşil ve dijital alanlarında büyümeyi sağlamak için yeni önlemler açıkladık” dedi.

Suga’nın kabinesi yeni canlandırma paketini bugün ilerleyen saatlerde onaylayacak. Böylelikle Japonya’da toplam canlandırma paketi büyüklüğü yaklaşık 3 trilyon dolara ulaşacak. (REUTERS)

