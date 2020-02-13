Jeff Bezos, Los Angeles’ın en pahalı evini aldı

132 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un patronu Jeff Bezos Los Angeles tarihinin en pahalı evini aldı.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre Beverly Hills'deki Warner Konutu'nu satın alan Bezos bu işlem için 165 milyon dolar ödedi.

Bezos böylece geçen yıl Los Angeles'taki malikanesi için 150 milyon dolar ödeyen medya imparatoru Rupert Murdoch'ın oğlu Lachlan Murdoch'ın rekorunu da kırmış oldu. Mülk dahil 3.6 dönümlük arazinin ilk sahibi Warner Bros'un eski patronu Jack Warner'dı.

Bezos mülkü medya patronu David Geffen'den satın aldı. Geffen eve 1990 yılında 47.5 milyon dolar ödeyerek sahip olmuştu.