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Jeff Bezos, Louis Vuitton’un sahibi Arnaud’a geçildi!

ABD'de kurulan ve dünya devi haline gelen internet mağazası Amazon'un sahibi Jeff Bezos artık dünyanın en zengini değil. Forbes'un listesine göre Bezos, Moet Hennessy-Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnaud'a geçildi.

Sozcu.com.tr
22:43 -
Haberler Ekonomi
Jeff Bezos, Louis Vuitton’un sahibi Arnaud’a geçildi!

Dünyanın en zengin insanlarını her yıl yeniden sıralayan Forbes dünyanın en zengin insanı unvanının el değiştirdiğini duyurdu.

Forbes’un edindiği bilgilere göre Louis Vuitton’un sahibi Fransız Bernard Arnaud 117 milyar dolara sahipken Amerikalı Bezos ise 115,6 milyar dolara sahip.

Arnaud’un sahibi olduğu Moet Hennessy markası, dünyanın en pahalı şarap ve benzeri alkollü içeceklerini üretirken, Louis Vuitton ise dünya modasına yön veren markalar arasında bulunuyor.

Moet Hennessy – Louis Vuitton sahibi Bernard Arnaud – Reuters

Amazon’un kurucusu Bezos uzun süre listenin birinci sırasında yer alıyordu.

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ABD Dünya internet istanbul Louis Vuitton
Son güncelleme: 23:00 18.01.2020
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