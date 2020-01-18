Jeff Bezos, Louis Vuitton’un sahibi Arnaud’a geçildi!

Dünyanın en zengin insanlarını her yıl yeniden sıralayan Forbes dünyanın en zengin insanı unvanının el değiştirdiğini duyurdu.

Forbes’un edindiği bilgilere göre Louis Vuitton’un sahibi Fransız Bernard Arnaud 117 milyar dolara sahipken Amerikalı Bezos ise 115,6 milyar dolara sahip.

Arnaud’un sahibi olduğu Moet Hennessy markası, dünyanın en pahalı şarap ve benzeri alkollü içeceklerini üretirken, Louis Vuitton ise dünya modasına yön veren markalar arasında bulunuyor.

Amazon’un kurucusu Bezos uzun süre listenin birinci sırasında yer alıyordu.