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Jeff Bezos’un serveti 180 milyar dolar barajını aştı!

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos bir günde 9.2 milyar dolar kazanarak servetini 182 milyar dolara çıkardı. Bezos kişisel servetinde rekor tazeleyerek 200 milyar dolar barajına koşarken Amazon'un hisseleri 3 bin dolara çıktı. Firmanın piyasa değeri 1,5 trilyon dolar oldu. Bezos'un sahip olduğu serveti gözünüzde şöyle canlandırabilirsiniz: Türkiye, 2019 yılında yurt dışına 180 milyar dolarlık mal sattı. Bezos'un şu an sahip olduğu servet bu rakamdan fazla. Bezos'un serveti pandemi döneminde defalarca rekor kırdı. ABD'li milyarderin serveti geçen Haziran ayında 150 milyar doları aştıktan sonra sürekli rekor kırıyor.

Sozcu.com.tr
11:58 -
Haberler Ekonomi
Jeff Bezos’un serveti 180 milyar dolar barajını aştı!

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un serveti 180 milyar dolar barajını aşarak rekor kırdı. Modern zamanların en zengin insanı olan Bezos'un serveti 182 milyar dolara çıktı. Amazon'un kurucusunun serveti sadece son 24 saatte 9 milyar 240 milyon dolar arttı!

CNN'de yer alan habere göre Amazon'un hisseleri dün ilk kez 3 bin dolara çıktı. Şirketin piyasa değeri ise ilk kez 1,5 trilyon dolar seviyesine yükseldi.  Amazon, Google, Facebook ve Apple'ın piyasa değeri dünkü işlemlerin ardından 6,4 trilyon dolar seviyesini gördü.

AMAZON’DA YÜZDE 11 HİSSESİ VAR

Jeff Bezos, sadece bu sene 56.7 milyar dolar kazandı. Milyarder iş insanının servetinin büyük bölümünü, Amazon’da sahip olduğu yüzde 11’lik hissesi oluşturuyor.

Şirket, kurucusunun mal varlığıyla ilgili sorular karşısında yorum yapmaktan kaçındı.

Corona virüsü salgını, tüm dünyayı ekonomik krize sürüklese de önde gelen teknoloji şirketlerinin sahipleri zenginliklerini artırdı. Tesla’nın CEO’su Elon Musk bu yıl mal varlığına 25.8 milyar dolar daha ekledi. Zoom’un kurucusu Eric Yuan’ın serveti ise dörde katlayarak 13.1 milyar dolara ulaştı.

Jeff Bezos ve boşandığı karısı MacKenzie Sheri Tuttle /Fotoğraf: Reuters

ESKİ EŞİ ZENGİNLER LİSTESİNDE 12. SIRADA

Amazon’da yüzde 4 hissesi bulunan Jeff Bezos’un boşandığı eşi Mackenzie Bezos, 56.9 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg’in milyarderler endeksinde 12. sırada yer alıyor.

Salgın döneminde en çok etkilenen ise başta Zara olmak üzere birçok tekstil markasını bünyesinde bulunduran Inditex’in İspanyol sahibi Amancio Ortega oldu. Ortega, 19.2 milyar dolar kaybetti. Yatırımcı Warren Buffett’ın serveti 19 milyar dolar, Avrupa’nın en zengini Bernard Arnault’unki ise 17.6 milyar dolar azaldı.

Salgının ilk dönemlerinde dünya zenginlerinin serveti erirken Bezos rekorlar kıracağının izlenimini veriyordu.

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Son güncelleme: 12:29 07.07.2020
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