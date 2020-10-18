‘Jokeylere vergi ayarı yapıldı, teşekkürler at lobisi’

Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl, düzenlemeyle ilgili olarak “Böylesi zor bir dönemde emekçiler için atılması gereken en önemli adım buydu. Yüreğimize su serpildi. Teşekkürler at lobisi” dedi.

FUTBOLCUYA DA İSTİSNA

Yasa ayrıca Türkiye'de oynanması planlanan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında görev alacaklara da vergi istisnası getiriyor.

Buna göre, UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden muaf, bu müsabaka dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları Katma Değer Vergisi'nden müstesna tutulacak.